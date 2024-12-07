دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعيها لتعزيز التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات ذكية رائدة لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال خدمة "الشاحن الأخضر" التي توفر البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي. وتوفر الهيئة أكثر من 400 محطة "شاحن أخضر" تابعة للهيئة في مختلف أنحاء الإمارة تتضمن ما يزيد عن 730 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت. وفيما يأتي خطوات إنشاء الحساب وشحن المركبة الكهربائية باستخدام حساب "الشاحن الأخضر" أو خاصية "الزائر".

إنشاء حساب "الشاحن الأخضر"

بعد تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بمعالجة الطلب بشكل استباقي من خلال التكامل الرقمي، حيث يتلقى المتعامل إشعاراً ترحيبياً يتضمن تفاصيل حسابه الخاص بالمركبات الكهربائية، ومبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، بالإضافة إلى رابط الدفع وتعليمات الشحن.

يمكن لغير متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي التقدم بطلب للحصول على بطاقة الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو التطبيق الذكي مع توفير المستندات التالية: الأفراد : بطاقة الهوية (صورة جواز السفر للمستثمرين ومواطني دول مجلس التعاون) ورخصة المركبة. الشركات : الرخصة التجارية ورخصة المركبة. الجهات الحكومية / شبه الحكومية : رخصة المركبة.

بعد دفع مبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، يتم تفعيل حساب المتعامل الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة.

التسجيل من خلال تطبيق "دبي الآن":

بعد تسجيل الدخول في تطبيق دبي الآن عبر الهوية الرقمية، اذهب إلى فئة "المركبات" ومن ثم اختر خدمة "تسجيل وشحن المركبة الكهربائية" ثم "إنشاء حساب للمركبات الكهربائية".

أدخل المعلومات المطلوبة وأدفع مبلغ التأمين (إذا لزم الأمر) ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر.

قدم الطلب وسيتم تفعيل حسابك الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة، وسيصلك إشعار تأكيد يتضمن رقم الطلب، تفاصيل الحساب، وتعليمات شحن المركبة الكهربائية.

ستصلك بطاقة "الشاحن الأخضر" عبر إحدى شركات التوصيل.

التسجيل عبر قنوات هيئة كهرباء ومياه دبي الرقمية:

سجل الدخول في موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية أو حسابك لدى الهيئة.

اختر خدمة "إدارة حساب وبطاقة الشحن للمركبات الكهربائية" واختر "إنشاء حساب للمركبات الكهربائية".

أدخل المعلومات المطلوبة وأدفع مبلغ التأمين (إذا لزم الامر) ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر.

قدم الطلب وسيتم تفعيل حسابك الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة، وسيصلك إشعار تأكيد يتضمن رقم الطلب، تفاصيل الحساب، وتعليمات شحن المركبة الكهربائية.

ستصلك بطاقة "الشاحن الأخضر" عبر إحدى شركات التوصيل.

شحن السيارة الكهربائية في محطات "الشاحن الأخضر"

المستخدمين المسجلين

تمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.

المستخدمين غير المسجلين

يمكن للمستخدمين غير المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر" اختيار خاصية مستخدم زائر (Guest Mode) واختيار إحدى الباقات المتوفرة لشحن مركباتهم وفق الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم وسداد الدفعات والرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المتعددة التي توفرها الهيئة. وإلى جانب إمكانية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في محطات الشحن، يمكن للمستخدمين قراءة الرمز مباشرة عن طريق فتح كاميرا الجهاز الذكي والضغط على رابط الخدمة، واتباع الإرشادات.

مواقع محطات الشاحن الأخضر

يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، ومنصات الخرائط الرقمية مثل خرائط غوغل، وخرائط آبل، وفورسكوير، وفاكتشوال، وتقنية وات ثري ووردس، و (GIS2)، ومنصة "كريم"، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية (TomTom) و(Here Maps)، بالإضافة إلى المنصات المخصصة لمحطات الشحن (Plugshare) و(Electromaps) و(وYellowmaps).

الرسوم

رسوم التأمين:

· الأفراد (السيارات غير التجارية) والشركات (السيارات التجارية): 500 درهم

· المؤسسات الحكومية: معفاة من مبلغ التأمين

رسوم توصيل البطاقة:

· الأفراد (السيارات غير التجارية) والشركات (السيارات التجارية): 20 درهماً + ضريبة القيمة المضافة

· المؤسسات الحكومية: 20 درهماً + ضريبة القيمة المضافة

رسوم الاستهلاك (جميع الفئات):

· خدمة شحن التيار المتردد: 0.7 درهم لكل كيلووات ساعة + ضريبة القيمة المضافة

· خدمة شحن التيار المباشر: 1.2 درهم لكل كيلووات ساعة + ضريبة القيمة المضافة

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/consumer/ev-community/ev-smart-charging

-انتهى-

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