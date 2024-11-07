دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجاز جديد يعزز الريادة العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة جائزة "سولار بايسز" (SolarPACES) العالمية للابتكار التقني في الطاقة الشمسية، التي حصدتها الهيئة في الدورة الثلاثين للجائزة التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، وذلك عن التقنيات المبتكرة التي نفذتها الهيئة في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

"سولار بايسز" عبارة عن برنامج تعاوني في مجال التكنولوجيات تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة، ويعمل كشبكة دولية للمعنيين في قطاع الطاقة الشمسية المركزة منذ عام 1977. ويعد مؤتمر "سولار بايسز" السنوي أكبر تجمع عالمي للمعنيين في مختلف مجالات الطاقة الشمسية المركزة، بما في ذلك التطبيقات الصناعية وتخزين الطاقة، ويجمع الباحثين ومقدمي التكنولوجيا والبائعين والمطورين والمشغلين، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة حول العالم. وتحتفي الجوائز السنوية ضمن المؤتمر بالتقنيات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الباحثين وقادة الصناعة وصناع السياسات.

وقال معالي سعيد الطاير: "نهتدي في جميع مشاريعنا ومبادراتنا برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لا يرضى سوى بالرقم واحد في جميع المجالات. وبتوجيهات سموه، نعتمد أحدث تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بهدف زيادة نسبة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، وحققنا بالفعل الأهداف المرحلية لهذه الاستراتيجية في وقت قياسي. ونحن فخورون بهذا الاعتراف العالمي الجديد الذي يسلط الضوء على ريادة الهيئة وتميزها".

تعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي نفذتها الهيئة أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم. وتستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها)، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، رقمين قياسيين جديدين عن المرحلة الرابعة وذلك عن "أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة" في العالم بارتفاع 263.126 متراً و"أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية" في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، ما يسمح بإنتاج الطاقة الشمسية على مدار الساعة.

وأضاف معالي الطاير: "نواصل مسيرة التميز والريادة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، حيث تتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من اثني عشر مؤشر أداء رئيسي في مجال عملها، وفقاً لدراسة قام بها استشاري عالمي متخصص، وسجل الهيئة حافل بالجوائز المرموقة ويأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ونمضي بخطى واثقة نحو بناء مستقبل مستدام، حيث أصبحت الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز والريادة في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية".

- انتهى -

#بياناتحكومية