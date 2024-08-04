دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين (الخدمة الذاتية)" التابع للهيئة في موقعه الجديد في ردهة بلاد فارس ضمن مركز "ابن بطوطة مول" التجاري. ورافق معالي سعيد محمد الطاير المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة؛ والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "نلتزم بترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً وعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. ونستثمر أحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة وتسريع عجلة التحول الرقمي، للارتقاء بجودة حياة وسعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تتخطى توقعاتهم، وتدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية. وقد وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.21% في النصف الأول من 2024. وفي عام 2023، بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية 98.3%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي 96.7%. وحصلت الهيئة على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) عام 2022 - 2023، وذلك من التقييم الأول."

ويشتمل مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين الجديد على أحدث الخدمات والتسهيلات الرقمية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، ومنها منصات رقمية متنوعة سهلة الاستخدام وشاشات المحادثة المرئية لتمكين المتعاملين من التفاعل مع موظفي الهيئة وتوسيع معارفهم حول خدمات الهيئة الرقمية؛ وغرف مخصصة للمتعاملين للتفاعل مع موظفي الهيئة عبر شاشات المحادثة المرئية بما يضمن أعلى درجات الخصوصية للمتعاملين؛ موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية "تشات جي بي تي"؛ أجهزة إيداع النقد والشيكات لدفع الفواتير؛ أجهزة اتصالات للدفع الآلي؛ تطبيق الهيئة الذكي على شاشات التلفاز المتوفرة في المركز،؛ قنوات المحادثة مع موظفي الهيئة ومنها خدمة "حياك" للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية، خدمة "أشر" للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وخدمة المناقشة الفنية للاستفسارات الفنية المتعلقة بالمياه؛ بالإضافة إلى منصة 04 الموحدة لتقديم الاقتراحات والملاحظات والشكاوى؛ وصالة السعادة للمتعاملين حيث تتجلى أبهى صور الضيافة العربية لتفعيل مشاركة المتعاملين في تصميم وتطوير خدمات الهيئة.

يذكر أن مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين الجديد يتوافق مع كود دبي للبيئة المؤهلة، بما يضمن وصول أصحاب الهمم إلى جميع الخدمات والمرافق والمعلومات المتوفرة في المركز، على حدٍ سواء مع الآخرين. ويعمل المركز الذي كان سابقاً في ردهة الصين، وفق ساعات عمل المركز التجاري. وتعتمد الهيئة قنوات متعددة للتواصل مع المتعاملين والجمهور بشكل عام، تشمل، الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للهيئة، ومركز رعاية المتعاملين وغيرها من القنوات الأخرى.

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