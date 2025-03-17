دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق نسبة 100% في حل ملاحظات المتعاملين خلال عام 2024، باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات المبتكرة للتواصل مع المتعاملين وتحديد وفهم احتياجاتهم وتلبيتها عبر باقة من الخدمات والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز سعادة المتعاملين. ويهدف ميثاق سعادة المتعاملين، الذي أطلقته الهيئة عام 2015، إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع تطلعاتهم وتحقق سعادتهم.

وتوجت جهود الهيئة في مجال إسعاد المتعاملين بحصولها على نسبة 97.01% في مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 2024، الذي أعده برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة خصَّصت قنوات ووسائل متطورة للتواصل مع المتعاملين، تتيح لهم تقديم ملاحظاتهم وإبداء آرائهم بسهولة ويسر وتضمن إيصال الحلول المناسبة بسرعة وكفاءة عالية، مؤكداً أن إسعاد المتعاملين على رأس قائمة أولويات الهيئة التي تتبنى هدفاً أساسياً ضمن خارطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية.

وقال معالي سعيد الطاير: "ترجمة لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصبح إسعاد المعنيين نهجاً استراتيجياً راسخاً في دبي. وتبنّت الدوائر والمؤسسات الحكومية هذا النهج ضمن استراتيجياتها لتحقيق تجربة متكاملة تضمن سعادة جميع المعنيين، بما في ذلك المتعاملين والموظفين وأفراد المجتمع. ونعمل بشكل مستمر على رصد مستوى سعادة المتعاملين عن خدماتنا وفق آليات ومنهجيات متطورة للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات وتصميم تجربة المتعامل، وأنظمة متابعة جودة الخدمات. إضافة إلى ذلك، نحرص على الاستماع إلى أفكار وملاحظات المتعاملين والمجتمع بشكل عام لفهم احتياجاتهم لمساعدتنا على تطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادتهم وتخطي توقعاتهم."

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد قنوات متعددة للتواصل مع المتعاملين والجمهور بشكل عام، تشمل المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصات "آي.أو.إس" و"أندرويد" و"هواوي"، واستطلاعات الـرأي ومجموعات التركيز، ومختبرات الإبداع وغيرها. كما يمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة عبر مجموعة من قنوات الاتصال تشمل المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمحادثات المرئية والنصية.

وتتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة مساعد غوغل، وروبوتات الهيئة، وواتساب بزنس، إضافة إلى أنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون. علاوةً على ذلك، توفر الهيئة على مدار الساعة خدمة "أشر" المخصصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية لتمكينهم من التواصل مع موظفي مركز رعاية المتعاملين بلغة الإشارة، وخدمة "حيّاك" للتواصل مباشرةً مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر المحادثات النصية والمرئية، من خلال تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae).

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