دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مسؤوليتها المجتمعية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ نهجها في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، ودعامة رئيسة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التعليم والابتكار والتميز، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نواصل جهودنا للارتقاء بقيمة الإنسان من خلال المعرفة والتعليم وصقل المهارات. ونوفر في الهيئة بيئة إيجابية محفزة على التطوير المستمر، وداعمة لإعداد كفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التنمية ومواكبة التوجهات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والحياد الكربوني."

مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي

يعتبر "مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي" أحد أبرز المنابر الوطنية لتطوير الشباب المواطن وتأهيلهم، وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل. واستقطب "مركز التدريب والتعليم الذكي" ضمن المجمع خلال العام 2025 أكثر من 3000 مشاركة من قبل موظفي الهيئة، فيما شهدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي منذ افتتاحها ضمن المجمع عام 2013 وحتى الآن تخريج ثماني دفعات بإجمالي 351 طالباً، يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة. ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.

وتوفر الهيئة بعثات للدراسات العليا للكفاءات الوطنية في الهيئة بهدف تطويرهم أكاديمياً مما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل. وتتيح الهيئة المنح وفرص التعلم في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في التخصصات الفنية، والنادرة، وذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة، ومن ضمنها برنامج الماجستير في أنظمة الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي. وقد بلغ مجموع خريجي برنامج بعثات الدراسات العليا 235 موظفاً من مختلف القطاعات في الهيئة.

إعداد الشباب

منذ أكتوبر 2019 وحتى ديسمبر 2025، نظم مجلس شباب الهيئة 81 فعالية، و25 محاضرة توعوية، و7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 13 منتدياً ومؤتمراً عالمياً، واستقبل 13 وفداً خارجياً وأكثر من 14 شريكاً استراتيجياً، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية.

مركز البحوث والتطوير

يسهم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في الارتقاء بالمهارات البحثية والمهنية للمواهب والكفاءات الوطنية، وتطوير خبراتهم العملية وقدراتهم على التواصل والنمو ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال العمل عن كثب مع خيرة الباحثين من مختلف الجنسيات، والشركات والجامعات ومراكز البحوث من مختلف أرجاء العالم. وحتى الآن، استضاف برنامج "الباحث" ما يزيد عن 200 طالباً متدرباً من 28 جنسية مختلفة من أكثر من 80 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل. واستقطب المركز منذ إطلاق برنامج "الباحث" 17 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.

ويضم المركز 27 باحثاً وباحثة من حملة الدكتوراه والماجستير. ووصلت نسبة التوطين في المركز إلى 67.4%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 37.2% من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية.

مركز الاستدامة والابتكار

يسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز معارف الطلاب في المدارس والجامعات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة. ومنذ إنشائه، استضاف المركز أكثر من 30 مؤسسة أكاديمية من مختلف المراحل التعليمية، ونظم العديد من الجلسات وورش العمل والبرامج التعليمية التي مكَّنت آلاف الطلاب من تعزيز معارفهم النظرية وتطوير قدراتهم العملية في مجالات الطاقة الشمسية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقد أطلق المركز حتى الآن 16 دورة تدريبية احترافية تخرج منها أكثر من 324 مشاركاً بشهادات معتمدة.

تمكين الموظفات

نظمت اللجنة النسائية في الهيئة أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية شاركت فيها أكثر من 1,400 موظفة ركزت من خلالها على رفع جاهزية الموظفات، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز التكامل بين دور الموظفة في جهة العمل ودورها في المجتمع. كما أطلقت اللجنة النسائية بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية الدفعة الرابعة من (برنامج لها) والذي يهدف إلى تخريج 25 موظفة من موظفات الهيئة كـ (سفيرات للهيئة).

