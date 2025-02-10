دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2025: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي البدء باستخدام وحدة المتر المكعب بدلاً من الجالون الإمبريالي لقياس حجم استهلاك المياه، وذلك اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (85) لسنة 2023، وامتثالاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن إلغاء العمل بوحدة الجالون في عدادات المياه في الدولة.

وحول هذه الخطوة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص دائماً على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية لضمان مواكبة خدماتنا لأعلى معايير الجودة والكفاء والاعتمادية والتوافرية. ويشكل اعتماد المتر المكعَّب كوحدة قياس موحَّدة ومعترف بها عالمياً بدلاً من الجالون الإمبريالي، خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيسهم هذا التغيير في تسهيل المقارنات المعيارية بين القطاعات المختلفة، ودعم جهودنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وتعزيز ريادة الهيئة في الابتكار والاستدامة، بما يصب في مصلحة المتعاملين وجميع المعنيين."

يشار إلى أن العدادات الذكية الحالية التي تم تركيبها لدى المتعاملين، متوافقة بالفعل مع نظام القياس بالمتر المكعب، ولن تكون هناك حاجة لتغيير عدادات المتعاملين. وفي إطار حرصها على اعتماد التغيير بسهولة وسلاسة، ستبدأ الهيئة بتضمين كلا الوحدتين (المتر المكعب والجالون) في فواتير المياه ولوحة البيانات الخاصة بالمتعاملين، تمهيداً لاعتماد الوحدة الجديدة بشكل نهائي اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025، وسيتم إخطار المتعاملين بالتغيير الجديد عبر قنوات التواصل الرسمية.

ويمكن للمتعاملين الحصول على مزيد من المعلومات عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي، أو عبر التواصل مع مركز رعاية المتعاملين على الرقم 046019999.

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