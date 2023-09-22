أطلقتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة "تبرع بجهازك" التي أطلقتها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، بهدف توفير 10 آلاف جهاز إلكتروني مستعمل يتم جمعها من المتبرعين من الأفراد والمؤسسات، ومن ثم تجديدها وإعادة تدويرها وفق أفضل الممارسات بالشراكة مع مؤسسات متخصصة، في مبادرة تعليمية وإنسانية وبيئية لدعم طلبة المدرسة الرقمية الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الأجهزة الإلكترونية. وتبرع موظفو الهيئة حتى منتصف سبتمبر 2023 بأكثر من 100 جهاز إلكتروني مستعمل، لدعم العملية التعليمية لطلبة المدرسة الرقمية الأقل حظاً حول العالم.

وقال معالي سعید محمد الطایر، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي: "تنسجم مشاركتنا في مبادرة "تبرع بجھازك" مع نموذج الاقتصاد الدائري المعتمد في الهيئة، للمساهمة في تحقيق العديد من الاستراتيجيات والأهداف الموضوعة على المستوى العالمي والاتحادي والمحلي، ومن أبرزها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والسیاسة الوطنیة للاقتصاد الدائري 2031، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ونعمل على رفع مستوى الوعي وتزوید الأفراد والمؤسسات بالأدوات الضروریة لتمكینھم من اعتماد الممارسات والحلول المستدامة الملائمة لإدارة المخلفات الإلكترونیة وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بما يتماشى مع توصیات الأمم المتحدة للاستفادة من كامل دورة حیاة المعدات الإلكترونیة والكھربائیة."

وأضاف معالي الطاير: "نثني على جهود "المدرسة الرقمية" لتوفير فرص التعليم للطلاب الأقل حظاً على مستوى العالم بأعلى المعايير التعليمية، من خلال حلول التعلم الرقمي، والمساهمة في تمكين الطلاب من فرص الوصول إلى التعليم. وندعم جهود دولة الإمارات ومبادراتها في عام الاستدامة، ونلتزم بتعزيز الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف الرابع الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع". ولا نتوانى عن تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لمد يد العون إلى الإنسان في كل مكان، للنهوض بالمجتمعات ودفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة لكل الشعوب."

يذكر أن المؤسسات المشاركة في حملة "تبرع بجهازك" تحصل على شهادة مساهمة خضراء في الاستدامة وإعادة التدوير من "إي سايكلكس" و"ريلوب" العالمية.

#بياناتحكومية

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