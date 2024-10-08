دبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال مشاركتها في الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض، تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على مجموعة من أبرز خدماتها ومبادراتها الدامجة والمبتكرة الداعمة لتمكين وتأهيل أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين. كما تشارك الهيئة في منصتها رقم (7050 قاعة 7) في المعرض الذي يستمر حتى 9 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، باقة من قصص نجاح موظفيها من أصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، ندعم أجندة دبي الاجتماعية 33 والتي تتضمن عدداً من الغايات منها بناء المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، بما فيها الفئات الأكثر عرضة للضرر. ونسعى من خلال تقديم الدعم والمشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، إلى تقديم قصة نجاح الهيئة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، لتكون ملهمة ومحفزة للجهات الأخرى المشاركة ولزائري المعرض، بالإضافة إلى عرض أبرز خدمات الهيئة الرقمية المؤهلة لأصحاب الهمم على حد سواء مع الآخرين في المجتمع والتي تتوافق مع المعايير الحكومية."

أهم الخدمات والتسهيلات الدامجة التي تعرضها منصة الهيئة في المعرض

تشمل قائمة الخدمات والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024: خدمة "أشّر" للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، التي توفر للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية إمكانية التواصل المباشر مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة؛ وخدمة "حيّاك" التي تتيح للمتعاملين المحادثة المرئية والكتابية عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة. وتبرز منصة الهيئة أيضاً المترجم الرقمي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والمتاح على مدار الساعة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات وترجمة محتوى الموقع الإلكتروني إلى لغة الإشارة. وتعرّف المنصة أيضاً زوار المعرض على خرائط "برايل" الإرشادية التفاعلية مع إشعارات صوتية التي توفرها الهيئة لتزويد أصحاب الهمم بالمعلومات والاتجاهات المطلوبة لوصولهم للأماكن المقصودة في داخل مباني الهيئة.

ويطلع زوار المنصة كذلك على حلقات السمع التي تعتمدها الهيئة وتعد نوعاً مطوراً من أنظمة المساعدات الصوتية المصممة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، حيث تعمل مع أجهزة المساعدات الصوتية، وتبث إشارات لاسلكية مغناطيسية للأجهزة الصوتية لوصول الأصوات بشكل واضح وخالٍ من الضوضاء. وتتوفر هذه الأجهزة في كافة مراكز إسعاد المتعاملين وقاعات التدريب وغرف الاجتماعات في مباني الهيئة.

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