دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلط ھیئة كھرباء ومیاه دبي بصفتھا الشریك المنظم مع ھیئة الطرق والمواصلات في دبي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاریع، الضوء على تجربتھا في تنفیذ مشاریع رائدة لتنویع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنیات الطاقة النظیفة والمتجددة في إطار استراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050 واستراتیجیة دبي للحیاد الكربوني 2050 التي تھدف إلى توفیر %100 من القدرة الإنتاجیة للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظیفة بحلول عام 2050. وتضم لائحة الشركاء المُنَظِّمين للمنتدى كل من موانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع.

وفي منصتها المشاركة في المنتدى، تعرض الهيئة نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد عن 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مركزاً للبحوث والتطوير يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات. ووصل إجمالي الأوراق العلمية التي نشرها المركز إلى 263 ورقة علمية وبحثية في دوريات عالمية مُحكَّمة ومؤتمرات علمية دولية، إضافة إلى تسجيل 42 براءة اختراع لحماية الملكية الفكرية للهيئة.

كما يضم المجمع مركز الاستدامة والابتكار الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار يسهم في بناء القدرات والكفاءات في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة ويوفر تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وأهم مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة.

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