دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الأدوات الرقمية المبتكرة لإشراك المتعاملين في الجهود الرامية إلى دعم العمل المناخي وخفض البصمة الكربونية من خلال رفع كفاءة استهلاك منازلهم من الكهرباء والمياه. وتستثمر الهيئة في الابتكار وأحدث التقنيات لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.

وانسجاماً مع "دليل العمل المناخي: الاستهلاك المنزلي للطاقة" الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يوصي بتقليل المتوسط العالمي للبصمة الكربونية للفرد من 6.3 طن (2020) إلى 2.1 طن في عام 2030، تلتزم الهيئة برفع مستوى وعي الأفراد حول أنماط استهلاكهم، بما يتيح لهم الاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، ودعم الجهود الرامية إلى جعل منازل دبي أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45%، وبما ينسجم مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول العام 2030، لتحقيق المستقبل المستدام.

وتكثف الهيئة جهودها خلال حملتها "استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة" لرفع مستوى وعي المعنيين حول سبل تبني نمط حياة مستدام وحماية الموارد الطبيعية الثمينة.

أداة تقييم الاستهلاك:

تتيح الهيئة للمتعاملين من خلال "أداة تقييم الاستهلاك" تقييم وفهم أنماط استهلاكهم للكهرباء والمياه بكل سهولة. وللاستفادة من الأداة، يتعيّن على المتعامل تسجيل الدخول إلى حسابه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، وملء نموذج تقييم الاستهلاك، للتعرّف على سبل رفع كفاءة الاستهلاك، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعامل تقريراً تفصيلياً حول استهلاكه، إلى جانب نصائح يتم تصميمها خصيصاً لكل متعامل على حدة للحد من الهدر.

خدمات وأدوات رقمية مبتكرة:

تقدم الهيئة العديد من الخدمات والأدوات الرقمية لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على فهم وإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بشكل أفضل. ويمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات "الحياة الذكية" لمراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. ويمكنهم كذلك مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم من خلال برنامج "نهجي المستدام".

بإمكان المتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر من خلال تفعيل خاصية "خارج المنزل". إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه من خلال أداة "تقييم الاستهلاك"، والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية من خلال "متجر ديوا". ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خاصية "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" للكشف عن أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

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