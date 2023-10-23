دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع سعادة أنجيليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي. وهدف الاجتماع، الذي عقد في المبنى الرئيسي للهيئة، إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والمياه، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

وأكد الطاير خلال اللقاء الالتزام المشترك بدفع عجلة التحول العالمي نحو حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، كما ناقش الاجتماع مختلف سبل التعاون والتي ستعود بالنفع على كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، إضافة إلى الإسهام في الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء أهم إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادراتها ومشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وسلط معالي الطاير الضوء كذلك على أهمية الابتكار والتحول الرقمي، وناقش آفاق التعاون في الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة واستدامة أنظمة الطاقة والمياه. كما ناقش الجانبان آفاق تبادل المعارف والخبرات والتعاون في تطوير ونشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودور ذلك في استدامة الطاقة والحد من الانبعاثات.

من جهتها، أشادت القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشكرت معالي الطاير على إتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.

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