دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، الضوء على جهودها الدؤوبة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم. ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وبوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض، تستعرض الهيئة عبر منصتها خدماتها النوعية ومبادراتها الممكنة والدامجة لأصحاب الهمم، إلى جانب التسهيلات المستدامة التي توفرها الهيئة لهذه الشريحة المهمة لتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: "يسعدنا دعم معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" الذي يشهد سنوياً نمواً متصاعداً، ويسهم بشكل متزايد في تعزيز سمعة الإمارات كدولة رائدة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم في العمل والمجتمع. ويعتبر المعرض منصة مهمة لاستعراض مساعينا الحثيثة لترجمة رؤية القيادة الحكيمة، وترسيخ النموذج الملهم الذي أرسته دبي في مجال تمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، ودعم مشاركتهم البنّاءة في جميع الميادين."

من ناحيته، قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي: "تشكل مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي بالمعرض، إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي نظراً لرصيدها الكبير وإنجازاتها المتعددة في مجال تمكين وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم في دولة الإمارات والأخذ بيدهم على طريق تحقيق تطلعاتهم المستقبلية."

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