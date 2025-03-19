دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على مدار الساعة لتحقيق غايتها الأسمى المتمثلة في الارتقاء بسعادة المعنيين، وتوفير تجارب وخدمات وبرامج تعزز ريادة الهيئة وتميزها في مختلف المجالات. وتتبنى الهيئة هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية يُعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها. وحققت الهيئة نتائج متميزة في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين ففي عام 2024، سجلت الهيئة نسبة 98.6% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي لعام 2024، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية. ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 2024، بلغت نسبة سعادة المتعاملين مع هيئة كهرباء ومياه دبي 97.01%، وسعادة موظفي الهيئة 90%. كما بلغت نسبة السعادة عن مبادرات الهيئة المجتمعية 95% في عام 2024 مقارنة بنسبة 82% في عام 2013. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة سعادة شركاء الهيئة العام الماضي 95.15%، وسعادة المؤسسات الحكومية 96.07%. كما بلغت نسبة سعادة موردي الهيئة 93.39%، بزيادة قدرها 2.61% مقارنة بالعام السابق.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لجعل السعادة أسلوب حياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع مقولة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ̓ ثروتي... سعادة شعبي̒. وفي "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص على ترسيخ منظومة المؤشرات المرتبطة بإسعاد جميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والاستدامة، والوفاء بالتزاماتنا تجاه كافة المعنيين بوصفنا مؤسسة مسؤولة مجتمعياً حريصة على جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين والمدينة الأذكى والأسعد في العالم. ونلتزم بتحليل وفهم تجارب المعنيين لترسيخ التميز والقدرات الاستباقية والاستجابة الفورية لتخطي التوقعات."

سعادة المتعاملين

تضع الهيئة سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها وتلتزم بتعزيز تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متطورة ومبتكرة متاحة على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية. وتلتزم الهيئة ببنود "ميثاق سعادة المتعاملين" الهادف إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال خدمة إسعاد المتعاملين. وترصد الهيئة بشكل يومي مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات الحكومية، حيث وضعت آليات عمل ومتابعة حثيثة لقياس حي ومباشر ومستمر لتجربة المتعامل. وتعتمد الهيئة آليات متكاملة ومبتكرة لتحديد وفهم احتياجات المتعاملين من خلال قنوات ووسائل متطورة وفعالة للتواصل مع المعنيين للاستماع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم وترجمتها إلى خدمات ومبادرات تتوافق مع احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم.

سعادة الموظفين

في إطار "ميثاق السعادة في بيئة العمل" الذي أطلقته الهيئة، توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية محفزة تسهم في تنمية مهارات وقدرات الموظفين وتشجعهم على الإبداع والابتكار. ويوفر التطبيق المؤسسي الذكي (المكتب الذكي) للموظفين قرابة 200 خدمة تسهم في إنجاز مهامهم على أكمل وجه. وتحرص الهيئة على دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التفاعلية ومنها برنامج وصال للاحتفال بالمناسبات الشخصية للموظفين؛ برنامج وفر و"متجر ديوا للموظفين" لتقديم خصومات حصرية؛ استشاراتي، لمساعدة الموظفين عن طريق تقديم الاستشارات؛ صندوق الخير لتقديم الدعم المالي للموظفين المشاركين فيه في حالة تعرض أحدهم لظرف طارئ؛ مراكز رعاية الطفل لتقديم الرعاية اللازمة لأطفال موظفي الهيئة خلال أوقات الدوام الرسمي؛ مجلس السعادة لتحفيز جلسات العصف الذهني وتوفير طاقة إيجابية وبيئة عمل سعيدة للموظفين؛ الأنشطة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الموظفين من خلال البطولات الداخلية والخارجية؛ تجوري السعادة لتشجيع وتقدير الأداء والسلوكيات الاستثنائية.

سعادة المجتمع

تعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي المتجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل. وبين عامي 2013 و2024، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 249,843 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وانسجاماً مع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها، تتيح الهيئة من خلال برنامج التطوع الداخلي الرقمي "أتطوع" لموظفيها الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط. كما يسهم دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي في صقل قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية.

سعادة أصحاب الهمم

حققت الهيئة خلال العام 2024 وللعام الخامس على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% للعام الثالث على التوالي، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 98.07%. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.68%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.64%. وبين عامي 2015 و 2024، وصل عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها إلى 107 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع منها 12 مبادرة في العام 2024.

سعادة الشباب

يعمل مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي على مد جسور التواصل بين شباب الهيئة والإدارة العليا والمجالس الشبابية الوطنية وكافة المعنيين، وإيصال أصوات الشباب ومقترحاتهم، ودعم جهود الهيئة لتمكين الشباب وتأهيلهم وصقل مواهبهم وطاقاتهم. وخلال العام 2024، وصلت نسبة سعادة شباب الهيئة عن فعاليات المجلس إلى 95%.

سعادة الموظفات

تؤدي اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من خلال توفير بيئة عمل محفزة تعزز التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للموظفات، وتسهم في تعزيز سعادتهن وسعادة أسرهن. وقد حققت اللجنة نسبة رضا بلغت 96% بين الموظفات عن أدائها في عام 2024، ما يعكس نجاحها في تحقيق تطلعاتهن وتعزيز بيئة عمل إيجابية وسعيدة.

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