دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 ديسمبر 2023: تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. وتركز الهيئة على دعم مشاركة الشباب في الفعاليات العالمية، وتأهيلهم ليواصلوا مسيرة التطور والتنمية. وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "نحرص على دعم الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ونعمل في الهيئة على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي. ونواصل تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لترسيخ مشاركة الشباب، وسماع صوتهم، وتمكينهم بالمعارف والتقنيات والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي. ونؤمن بقدرة الشباب على تقديم رؤى مبتكرة من زوايا جديدة لإيجاد الحلول لمواجهة التغيّر المناخي."

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بصقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة وتنمية قدرات الجيل المقبل من قادة الاستدامة والمبتكرين الشباب من خلال "أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي"، وشراكاتها مع عدد من أكبر الجامعات ومراكز البحوث العالمية، إلى جانب برامجها المبتكرة التي تحفز الشباب على البحوث والتطوير.

وتدعم هيئة كهرباء ومياه دبي "مجلس شباب الهيئة" لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد. ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس عام 2023، أطلق مجلس شباب الهيئة العديد من المبادرات لتوطيد أواصر التعاون مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما أطلق أكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب. ونظم المجلس 73 فعالية، وقرابة 20 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 7 منتديات ومؤتمرات عالمية، وأجرى 8 مقارنات معيارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى انتداب عدد من أعضاء المجلس في 3 من البرامج الوطنية والعالمية. وقامت مجموعة من الشباب بتمثيل الهيئة في المحافل الدولية ومنها مشاركة عدد من شباب الهيئة في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية الذي أقيم في مدينة ناغويا، اليابان؛ وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC YPP) لعامي 2021 و2023؛ وبرنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، إحدى مبادرات وبرامج مؤسسة وطني الإمارات. وفي خطوة تؤكد على دور المجلس البنّاء في تحقيق الخطط الوطنية، تم اختيار نائب رئيس مجلس شباب الهيئة ليكون أحد أعضاء مجلس دبي للشباب، ونالت رئيسة المجلس وسام دبي للتميز الحكومي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021.

ونظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، حلقة شبابية تحت عنوان "التحول نحو مستقبل مستدام"، تضمنت عدداً من المحاور والمواضيع المتعلقة بالاستدامة البيئية، وأهمية التعاون الدولي ومؤتمر الأطراف COP28 في مواجهة تحديات التغير المناخي، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الساعية لجعل إمارة دبي مدينة مستدامة وذكية.

ونظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي 6 فعاليات توعوية خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث أقام جلسة حوارية بالتعاون مع مركز الابتكار التابع للهيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب، حول تنمية المهارات المستقبلية للشباب وخاصة في مجالات التحول الرقمي، الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال والصناعات المستقبلية. وشارك في الجلسة باقة من الخبراء من مؤسسة دبي للمستقبل، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

إلى جانب ذلك، نظمت الهيئة حلقة شبابية تحت عنوان "إرث اليوم لأجيال الغد" بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" ومجلس شباب الهيئة ومجلس شباب دبي. وهدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الشباب في مختلف مجالات الاستدامة وتعريف شباب الهيئة على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة "وطني الإمارات" في مجال تسريع عجلة الاستدامة والعمل المناخي، ورفع مستوى وعيهم حول المسؤولية المجتمعية ودور الشباب في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وإحداث تأثير إيجابي مستدام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وخلال الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، احتضنت القمة جلسة نقاشية تحت عنوان "تعليم الشباب وإشراكهم: تمكين جيل من قادة الاقتصاد الأخضر" للإضاءة على بعض ألمع الأصوات الشابة التي تدعم الوصول إلى عالم أكثر اخضراراً. كما استضافت القمة حلقة شبابية حملت عنوان "إشراك الأجيال المستقبلية في دفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر".

وضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي نظمته الهيئة، قدم خريجو برنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة. ويهدف البرنامج إلى إعداد موظفي وموظفات الهيئة من الشباب ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة في الهيئة القادرين على دفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الأخضر. كما استضافت "منطقة التعليم والابتكار" في المعرض 19 جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية، تجمع طلاب الدراسات العليا والمختصين من الشباب وقادة القطاع، لتبادل الأفكار والمعارف في مجالات مستقبل الرقمنة، الحلول المبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، مستقبل التنقل، تمكين الجيل القادم من قادة المناخ، التغير المناخي، الاستدامة، تسريع نمو الشركات الناشئة، المدن المستدامة ونمط الحياة المستدام، خطوات عملية لتقليل الأثر البيئي، مستجدات تقنيات استدامة المياه، وغيرها.

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