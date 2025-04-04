دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2024 جهودها الدؤوبة لدعم بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات أصحاب الهمم ويحقق تطلعاتهم، ويسهم في إطلاق قدراتهم ومواهبهم، ليكونوا مساهمين مؤثرين في ترجمة الأهداف الوطنية وضمان مستقبل مستدام. وتحرص الهيئة على استثمار الابتكار لتوفير تقنيات وممارسات متطورة تعزز جودة حياة أصحاب الهمم وتؤهلهم للعيش باستقلالية، وتتيح لهم الحصول على الفرص والخبرات والخدمات المتاحة على قدم المساواة مع الآخرين.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة ودعم أجندة دبي الاجتماعية 33، لضمان تكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع وعلى كافة الأصعدة. ونحرص على ضمان حق أصحاب الهمم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق والمعلومات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار. وتتويجاً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئتها المؤهلة والدامجة والمرنة، سجلت الهيئة نتائج وإنجازات متميزة من خلال تقديم خدمات نوعيّة وفق أرقى المعايير العالميّة أسهمت في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم."

وأضاف معالي الطاير: "حققت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2024 وللعام الخامس على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% للعام الثالث على التوالي، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 98.07%. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.68%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.64%. وقد فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم" ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024. وحصلت الهيئة أيضاً على الشهادة الذهبية "مؤهل للجميع" التي تقدمها بلدية دبي، وذلك عن مبانيها العشرة التي تم تقييمها حتى الآن."

من جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: "نحرص على استثمار أحدث التقنيات وتأمين جميع أشكال الدعم لتوفير خدمات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية تعزز تمكين ودمج أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع."

سهولة الوصول

تلتزم الهيئة بتوفير مرافق ومعلومات وخدمات دامجة لأصحاب الهمم، تضمن وصولهم إلى كافة المرافق والمعلومات، وحصولهم على جميع خدمات الهيئة. وحققت الهيئة إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، حيث بلغت نسبة مطابقة تطبيق الهيئة الذكي 10/10 للعام الخامس على التوالي، والموقع الإلكتروني بنسبة 100% للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم لعام 2024 الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

بناء القدرات

حصل جميع موظفي الهيئة أصحاب الهمم على كافة احتياجاتهم التدريبية، وتم تلبية 100% من التسهيلات المترتبة على احتياجاتهم الفعلية في بيئة العمل. وجرت مراجعة وتحديث 100% من سياسات وإجراءات الموارد البشرية الدامجة في الهيئة، بالتواؤم مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية. وحققت الهيئة المتطلبات الحكومية في مجال التعليم الدامج في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، ومنها تنفيذ سلسلة من ورش العمل التفاعلية للعاملين في الأكاديمية حول الممارسات التعليمية الدامجة وحماية وسلامة الطفل. وطورت الهيئة قدراتها كمؤسسة دامجة وبيئة عمل آمنة للجميع، حيث تم تدريب 11,358 موظف في الهيئة على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم حتى العام 2024، كما تم تدريب 418 موظف على استخدام كراسي الإخلاء و 762 موظفاً على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ ضمن 27 عملية تدريب للإخلاء تم تنفيذها بين عامي 2020 و 2024.

شراكات ومبادرات مجتمعية

بين عامي 2015 و 2024، وصل عدد البرامج والمبادرات التي قامت الهيئة بتنفيذها ورعايتها إلى 107 برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع منها 12 مبادرة في العام 2024. وساهمت الهيئة في تدريب عدد من موظفي الشركات التابعة لها في مجال التعامل مع أصحاب الهمم، إضافة إلى إقامة ورشات توعوية للموردين لتحفيزهم في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم. ونفذت الهيئة خطة تواصل مع الشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرات المجتمعية الداعمة لأصحاب الهمم في عدة مجالات منها الحملات المجتمعية التوعوية والبرامج التطوعية والنشاطات الرياضية.

حلول رقمية مبتكرة

أضافت الهيئة مترجم لغة إشارة رقمي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، وترجمة محتوى موقعها الإلكتروني إلى لغة الإشارة على مدار الساعة. وتوفر الهيئة أيضاً النظارة الذكية التي طورها طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي لمساعدة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في الاستماع إلى أي نص يودون قراءته باللغتين العربية والإنجليزية تحقيقاً لمبدأ استقلالية أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم.

المشاركة في المعارض

بوصفها الشريك الاستراتيجي لمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" لعدة أعوام، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، قصة نجاح مؤسسية رائدة ومبتكرة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، لتكون ملهمة ومحفزة للجهات الأخرى المشاركة ولزائري المعرض، بالإضافة إلى عرض أبرز خدمات الهيئة الرقمية المؤهلة لأصحاب الهمم على حد سواء مع الآخرين في المجتمع.

وشاركت الهيئة أيضاً في النسخة الثالثة والعشرين من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024 الذي يعتبر منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي. واستعرضت منصة الهيئة المؤهلة المشاركة جهود الهيئة لجذب وتقييم وتوظيف أصحاب الهمم.

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