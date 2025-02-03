دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة سعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. ويأتي اللقاء تأكيداً لأهمية التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وخلال اللقاء، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن الشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات تأتي في إطار التزام الهيئة برؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التميز المستدام وجعل حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم، قائلاً: "نؤمن بأن التميز ليس مجرد هدف، بل هو رحلة مستمرة تتطلب تعاوناً إستراتيجياً وتكاملاً بين الجهات الحكومية. ومن خلال هذا التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، نهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق إنجازات استثنائية تعكس ريادة دبي على المستوى العالمي."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير:" يمثل التميز والتحول الرقمي بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين، ونعمل على تعزيز مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة معايير التميز المستدام ونقل أفضل ممارستنا وتجاربنا الرائدة على المستوى العالمي إلى المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية والإسهام في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام".

من جهته، قال سعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "نفخر بشراكتنا الراسخة وتعاوننا الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ونعرب عن تقديرنا للدور المؤثر والإسهامات المشهودة للهيئة في تعزيز منظومة الأداء المؤسسي للجنة العليا للتشريعات وصولاً إلى تكريمها خلال برنامج دبي للتميُّز الحكومي لعام 2024 كإحدى الجهات الحكومية المتميزة. ونولي في اللجنة العليا للتشريعات أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الرائدة في مُختلف القطاعات، سعياً لتعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة دبي كأنموذجٍ رائدٍ عالمياً في الكفاءة المؤسسية والتميز الحكومي. ونتطلع لتطوير آفاق تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وتوسيع مجالاته إيماناً بأهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم المسيرة التنموية الطموحة التي تخطوها إمارة دبي."

وخلال العام الماضي، اضطلعت هيئة كهرباء ومياه دبي بدور محوري في دعم جهود اللجنة العليا للتشريعات لتطوير الأداء المؤسسي، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة. تضمنت هذه المبادرات تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة استهدفت فريق القيادة وموظفي اللجنة، لتعزيز الوعي بمعايير التميز المؤسسي وأفضل الممارسات العالمية.

كما نفذت الهيئة ثلاث عمليات تقييم شاملة لجميع الوحدات التنظيمية والمعايير المؤسسية، بهدف تحليل الفجوات ووضع خطط لتحسين الأداء وتطبيقها بشكل عملي وفعّال. وشملت هذه الجهود مراجعة العروض التقديمية، عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنجازات، وتقديم الدعم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد أثمرت هذه الجهود في تمكين اللجنة العليا للتشريعات من الانضمام إلى قائمة الجهات الحكومية المتميزة من أول تقديم لها، حيث تم تكريمها ضمن احتفالية برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024. ويُعد هذا الإنجاز استثنائياً ويعكس التعاون الفعّال بين الطرفين، كما أثنت القيادة العليا للجنة على جهود فريق عمل الهيئة أثناء زيارتها، حيث تم تكريم الفريق لدوره الفاعل في تحقيق هذا النجاح.

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: نعتز بالشراكة البناءة بين الجهتين والتي تمكنت من خلالها اللجنة الوصول الى مستويات تميز متقدمة كنتيجة لتنفيذ خطة العمل التي امتدت على مدار العامين السابقين وبجهود كوادر الهيئة وخصوصاً الكفاءات المواطنة التي ساهمت في عمليات التدريب والتقييم المختلفة.

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