وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية (IWA 42:2022)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتويجاً لجهودها الحثيثة في مجال العمل المناخي، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على تقرير مطابقة "صافي الانبعاثات الصفري" بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة "دبليو 3 سلوشنز" الأمريكية عن طريق شركة "كانا غلف" للمواصفات العالمية، وذلك وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية (IWA 42:2022) التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية العام الماضي.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نولي أهمية كبرى للاستدامة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة ونتبناها في جميع عملياتنا ومشاريعنا. ويتوج حصول الهيئة على تقرير مطابقة "صافي الانبعاثات الصفري" خلال "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد خلاله لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، في مدينة إكسبو دبي، جهودنا في تطبيق مبادئ الاستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم عبر خطط واستراتيجيات أبرزها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وقال الدكتور عمرو طالب، رئيس شركة "كانا غلف" للمواصفات العالمية: "تعد دولة الإمارات من بين الدول الرائدة الملتزمة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني على المستويين المحلي والعالمي منذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015 (COP21)، وقد تجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي التي تعمل بجد لتطبيق معايير "صافي الانبعاثات الصفري" التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) العام الماضي. وقد تضمنت عملية التدقيق التي أجريناها مراجعة مكثفة للوثائق والمستندات والتحقق من الأدلة، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية. وقد نجحت الهيئة في الحصول على تقرير مطابقة "صافي الانبعاثات الصفري"، ما يؤكد التزامها القوي بتحقيق الحياد الكربوني."

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن عملية التدقيق التي تم إجراؤها استندت إلى مجموعة من المتطلبات الارشادية شملت تحديد الأهداف، والتنفيذ، والقيادة والالتزام، وعمليات الرصد والقياس، والنتائج، والتواصل وإعداد التقارير، والشفافية، بالإضافة الى التحسين، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى أنظمة مستدامة ومتكاملة تراعي توفير خدمات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات جميع المعنيين.

يشار إلى أن الإعلان عن معايير اتفاقية ورش العمل الدولية (IWA 42:2022) تم من قبل منظمة "عالمنا في 2050"، وهي عبارة عن تحالف عالمي لتسريع العمل نحو صافي الانبعاثات الصفري من خلال وضع الإرشادات والمعايير اللازمة للوصول لهذا الهدف، ويضم منظمة المواصفات المعيارية الدولية (الأيزو) وحملة "السباق إلى الصفر" (Race to Zero)، ومركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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