دبي، الامارات العربية المتحدة، 25 أكتوبر 2023: حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة "التميز عبر الابتكار" من شركة "سوفت وير إيه جي" العالمية للتقنية، وذلك لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات. ويؤكد هذا التكريم التزام الهيئة بالابتكار وسعادة المتعاملين.

تسلم الجائزة المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، من رامي كشلي، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في "سوفت وير إيه جي"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: "بتوجيهات الإدارة العليا، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على ابتكار وتصميم خدمات رقمية تركز على المتعامل وتثري تجربته بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية "تشات جي بي تي" لخدمات المتعاملين، إضافة إلى الحلول الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين ويعزز سعادتهم. وبنهاية سبتمبر 2023، بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99%."

من جهته، قال رامي كشلي، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في "سوفت وير إيه جي": "تمثل شراكتنا الممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة مهمة في مسيرة دعم الأهداف المستقبلية للتحول الرقمي، حيث تعد الهيئة نموذجاً يحتذى في اعتماد أنظمة تواكب المستقبل، مع التركيز على المتعاملين في جميع القرارات لتحقيق نتائج مبهرة. وكشريك تقني، فإننا فخورون بمسيرة الهيئة الناجحة، وتقدمها المستمر والمتميز من خلال الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات."

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً رائداً للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، من خلال تطبيق الحلول والعمليات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد أحدث التقنيات لرفع مستوى خدمة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

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