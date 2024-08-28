دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نظمت الهيئة منتدى يوم المرأة الإماراتية العاشر تحت شعار "نتشارك للغد"، في أكاديمية الهيئة في الحضيبة. واشتمل المنتدى على مجموعة من الفعاليات والندوات النقاشية، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية التي باتت نبراساً للعطاء والاجتهاد والقيم النبيلة، وتسليط الضوء على مسيرة تمكين المرأة في الهيئة والمجتمع، إلى جانب تكريم باقة من الموظفات الإماراتيات اللواتي نجحن في ترك بصمتهن محلياً وعالمياً، وأثبتن قدرتهن على إثراء رحلة النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

وخلال كلمته في المنتدى، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن المنتدى ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والازدهار والتقدم، والاحتفاء بدورها الأساسي بوصفها شريكاً أساسياً ومؤثراً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وداعماً جوهرياً لنهضة الوطن وعزته.

وأضاف معالي الطاير: "نستذكر في يوم المرأة الإماراتية المسار المتفرد الذي أرساه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، لتوفير كافة مقومات الدعم والتمكين للمرأة، وضمان مشاركتها الرئيسية في جميع المواقع الحيوية، لتبقى أنموذجاً مضيئاً بوصفها قدوة لأسرتها والمجتمع، ومصدر إلهام لجميع نساء العالم. واليوم، وعلى مدار فعاليات منتدى يوم المرأة الإماراتية العاشر، ادعوكنّ للمشاركة في تعزيز التواصل والتفاعل فيما بينكن والاستفادة من فعاليات وجلسات المنتدى الذي يعد منصة ثرية للحوار والنقاش البنّاء من خلال الموضوعات المطروحة التي تعزز مهارات التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتعرّف على أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تدعم تمكين المرأة، متمنياً لكنّ مشاركة مثمرة ومفيدة والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لبناء المستقبل المستدام."

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بترسيخ دور المرأة الإماراتية في تحقيق الأهداف الوطنية، وحرصها على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في كافة المؤشرات التنافسية العالمية، انسجاماً مع الدعم منقطع النظير الذي حظيت به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة من خلال مشاركتها في صنع القرار وانخراطها في سوق العمل، ورؤية القيادة الحكيمة للاستثمار في الموارد البشرية، رجالاً ونساءً، واحتواء الجميع في جهود صنع المستقبل المستدام.

وتابع معاليه: "نوفر بيئة عمل إيجابية ومحفزة ومستقرة، إلى جانب أحدث التقنيات المبتكرة، لمساعدة الموظفات الإماراتيات على مواصلة أداء مسؤولياتهن الوظيفية والأسرية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وتحقيق التوازن بين حياتهن الشخصية والمهنية، وتسجيل إنجازات جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وإثبات حضورهن البنّاء في كافة المحافل وفي جميع القطاعات والمجالات. ونفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بموظفاتنا الإماراتيات اللواتي لا يدخرن جهداً لإعلاء راية الوطن، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. ونؤمن في الهيئة بقدرة المرأة الإماراتية على المنافسة والتميز والتفوق، ونحرص على إطلاق إمكاناتها الملهمة والخلاقة، لتكون سنداً لأخيها الرجل، وصانعة الأجيال المواطنة المؤهلة لمواصلة رحلة البناء والتنمية. وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 836 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1147 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 84.57% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة. وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إدارية في الهيئة 38.7%، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات غالبية هذه المناصب. إلى جانب ذلك، ندعم جهود اللجنة النسائية في الهيئة لتوفير جميع الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحقيق السعادة لهن ولأسرهن."

واختتم معاليه كلمته بالقول: "كلّنا ثقة بأن بنات الإمارات سيواصلن إثبات جدارتهن وكفاءتهن، وسيبقين رافداً أساسياً لكافة جوانب العمل الوطني الفعال، ودعامة رئيسية لصون المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. كل عام وأنتن بألف خير."

وبدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمتها خلال المنتدى: "نحتفي في منتدى المرأة الإماراتية العاشر بالكفاءات النسائية الإماراتية التي تركت بصمة واضحة في كافة المجالات، ونلقي الضوء على موظفات الهيئة الإماراتيات اللواتي يسجلن حضوراً قوياً ومؤثراً في كافة قطاعات الهيئة، ويدعمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويؤدين دوراً كبيراً في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويشكل هذا اليوم فرصة كي نعرب عن امتناننا العميق للدعم اللامتناهي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمواصلة زخم مسيرة تمكين المرأة، وعن شكرنا للإدارة العليا في الهيئة التي لا تتوانى عن تزويد موظفات الهيئة بالمهارات الفنية والهندسية وفق أفضل المعايير العالمية، وتدريبهن وتأهيلهن على المستويين النظري والعملي، وتقديم كل ما يلزم لتبقى المرأة الإماراتية مثالاً يُحتذى في العمل الوطني البنّاء، وأداء أدوارها التنموية المختلفة لإحداث التغير الإيجابي المنشود."

وأضافت الجوكر: "نجدد في اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تعهدنا بأن نبقى داعماً أساسياً للجهود الرامية إلى توفير بيئة عمل محفزة لا يقتصر مردودها الإيجابي على الهيئة فحسب، بل يظهر أثرها جلياً في المجتمع بشكل عام، وتحفيز الموظفات لمواصلة بناء أسر مترابطة ومتلاحمة ومجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وترسيخ النموذج الرائد الذي أرسته المرأة الإماراتية بوصفها قوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة."

وكرّم معالي سعيد محمد الطاير خلال المنتدى مجموعة من موظفات الهيئة اللواتي يسهمن في تعزيز ريادة وتميز الهيئة على مستوى العالم. وكرّم معاليه أيضاً نخبة من السيدات الإماراتيات ممن يسجلن أبهى صور التفاني والعطاء والإبداع. واشتمل المنتدى كذلك على فيديو حول أبرز إنجازات الموظفات الإماراتيات في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب جهود اللجنة النسائية في الهيئة لتعزيز بيئة العمل المحفزة في الهيئة، وتمكين المرأة الإماراتية من مواصلة صقل مهاراتها المهنية والشخصية ومواكبة التغيرات المتسارعة.

إلى جانب ذلك، تضمن المنتدى جلسة حوارية تحت عنوان "المرأة الإماراتية، شريكة التنمية، وصانعة الأجيال"، وأدارتها ريم المنصوري، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة. واستضافت الجلسة الدكتورة عائشة الجناحي كاتبة ومدربة في شؤون الأسرة والأبناء؛ والأستاذة ميثا شعيب - مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في مجموعة "دوكاب"؛ والأستاذة أروى الصيعري، عضو في صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وحملت الجلسة النقاشية الثانية عنوان "قصة نجاح مستدامة"، وشاركت فيها موظفات الهيئة المهندسة عائشة خميس والمهندسة ميثا الصفار، لإلقاء الضوء على تجربتهن المحفزة والملهمة. وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان "مسيرة تمكين المرأة في الهيئة، نحو مستقبل مشرق" المقومات التي توفرها الهيئة لدعم تمكين المرأة. وأدارت الجلسة المهندسة فاطمة كريم، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة، بمشاركة موظفات الهيئة: علياء بن طوق، وريم السويدي، وفاطمة حسين، وجواهر الأمير.

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