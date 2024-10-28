لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، التقى وفد رفيع المستوى من هيئة كهرباء ومياه دبي برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ريتشارد كاتز، رئيس مجلس مفوضي المياه والطاقة في لوس أنجلوس؛ وجانيس كوينونيس، الرئيس التنفيذي لإدارة المياه والطاقة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكان في استقبال وفد الهيئة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في ولاية كاليفورنيا بما في ذلك بوب هيرتزبيرج، عضو مجلس الشيوخ السابق لولاية كاليفورنيا والمستشار الأول لمبادرة "ميشن بوسيبل بارتنرشيب"؛ وتيد بارداك، الرئيس التنفيذي لائتلاف الطاقة النظيفة، مزود الطاقة لـ 33 مدينة تضم أكثر من مليون متعامل في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا، وأرناب بال، المستشار الأول لوزارة الطاقة الأمريكية. كما حضر الاجتماع ديفيد آبل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فيردي إكستشينج، وهي مؤسسة بيئية بحثية رائدة متخصصة في التقنيات النظيفة؛ وممثلون من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، وهي مؤسسة بحثية بارزة متخصصة في تطوير أنظمة الطاقة الموثوقة والمرنة بأسعار معقولة.

ركز الاجتماع على تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الطاقة المستدامة وإدارة المياه والتقدم التقني للاستعداد للمستقبل.

رافق معالي الطاير كلٌ من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل؛ ولوه ليم هوات، كبير المستشارين - إنتاج الطاقة؛ والمهندس غانم القاسم، مدير أول - طاقة شمسية؛ والمهندس حميد الحمادي، مدير أول- المشاريع الخاصة في هيئة كهرباء ومياه دبي.

ركزت النقاشات على أفضل الممارسات العالمية وأحدث الابتكارات التقنية في مجال إدارة الطاقة والمياه. وشملت الموضوعات تكامل الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والاستدامة في موارد المياه، وتطوير البنية التحتية التي تدعم طموحات مدينتي دبي ولوس أنجلوس نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة. كما ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي وإدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس سبل تعزيز التعاون، وتمهيد الطريق لمبادرات رائدة تنسجم مع أهداف المؤسستين في الإدارة المستدامة للطاقة والمياه.

وقال معالي سعيد الطاير: "يسعدنا أن نتعاون مع إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول المياه والطاقة المستدامة، حيث نحرص على تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وإبداعاً، فتبادل أفضل الممارسات في مجالات البنية التحتية المرنة وتقنيات الطاقة النظيفة أمور أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

يأتي الاجتماع ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من أحدث الابتكارات، في إطار دور الهيئة المحوري في تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للاستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة الريادية في المسؤولية البيئية وحلول الطاقة المتقدمة.

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