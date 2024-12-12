دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال البحوث والتطوير في قطاع الطاقة الكهربائية، لتعزيز التعاون الوثيق في مجال التدريب وتطبيق أحدث تطورات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها.

وبموجب الاتفاقية، يوفر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية لموظفي الهيئة برامج ودورات تدريبية في شتى الميادين ومنها الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز تمكين موظفي الهيئة من المساهمة الفعالة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بوصفها قطب عالمي قائم على اقتصاد المعرفة. ونظراً إلى أن موظفينا هم العمود الفقري لكافة إنجازاتنا ونجاحاتنا العالمية، نتعاون مع كبرى مراكز البحوث والابتكار المحلية والعالمية، ونوفر برامج التطوير المهني والذاتي التي تمكن موظفي الهيئة من تحويل التحديات إلى فرص ومواكبة التغيرات المتسارعة، بما يضمن مواصلة مسيرة التميز والريادة، والارتقاء بإنتاجيتهم في كافة القطاعات التنموية، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم على كافة الأصعدة. ولا نتوانى عن الاستثمار في موظفينا ودعمهم لصون المكتسبات وإنجاز المزيد من النجاحات. ونوفر بيئة عمل إيجابية محفزة على الابتكار والتطور، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية، وإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي."

من جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية: "يتطلب نجاح الانتقال إلى الطاقة النظيفة تضافر جهودنا جميعاً للتصدي للتحديات التي نواجهها اليوم والاستفادة من الفرص التي يتيحها الغد. وبالاستفادة من خبرات معهد أبحاث الطاقة الكهربائية العالمية في مجال التحول التقني، ودمج التقنيات الجديدة والناشئة منخفضة الكربون، وتحديث الشبكة، نتطلع قدماً إلى العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لدفع الابتكار وضمان تحول موثوق وعادل إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة."

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