دبي، الإمارات العربية المتحدة: أثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تميز شباب الهيئة ومواصلتهم تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات، وأشاد بحرص الشباب على الاستفادة من الفرص التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع أعضاء مجلس شباب الهيئة للاطلاع على أبرز محطات المجلس خلال العام 2024، والاستماع إلى آراء الشباب ومتطلباتهم وطموحاتهم وحلولهم المبتكرة.

وأضاف معالي الطاير: "نحرص على مد جسور التواصل بين الأجيال، وإتاحة الفرص أمام الشباب للنقاش والاتصال مع صنّاع القرار، وتشجيعهم على طرح الأفكار المبتكرة واكتساب مهارات المستقبل. وبفضل مسيرة تمكين الشباب التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، بات شبابنا أنموذجاً يُحتذى في تحمل المسؤولية والعمل الدؤوب والطاقات المبدعة التي لا تعرف سقفاً لطموحاتها. وقد أصبح شباب الهيئة شريكاً أساسياً لجهودنا الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وندعم مجلس شباب الهيئة لمواصلة دوره الناجح في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم لتحقيق التنمية المستدامة."

من جهتها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: "تأتي نجاحات شباب الهيئة ثمرة توجيهات الإدارة العليا وثقتها في إمكانات الشباب وقدراتهم على تحويل التحديات إلى فرص. ونسعى في المجلس إلى ترجمة تطلعاتهم وتوفير الأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي."

منذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و 7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 11 منتديات ومؤتمرات عالمية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عامي 2023 و2024. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

وفي الربع الأول من عام 2025، عمل المجلس على مبادرات منوعة منها مشاركة أعضاء مجلس شباب الهيئة في صياغة وثيقة "قيم شباب دبي" بعنوان "قيمي مستقبلي" الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم التي تعزز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة. كما شاركت رئيسة المجلس في جلسات نقاشية نظمتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ضمن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، التي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة. وركزت الجلسات على أهمية استراتيجيات تمكين الشباب في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة. إضافة إلى ذلك، نظم المجلس رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف لتعزيز مفهوم "الحياة المستدامة" وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي ورياضي.

إضافة إلى ذلك، نظم المجلس بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة ورش فنية خلال مهرجان سكة للفنون والتصميم. وفي شهر الابتكار 2025، نظم المجلس رحلة تثقيفية إلى متحف المستقبل لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي تدفع دبي نحو المستقبل واستلهام الأفكار منها. علاوة على ذلك، شارك المجلس في جلسة حوارية نظمها مجلس قيادة الشباب في شركة أكوا باور تحت عنوان "الشباب وانتقال الطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر "الهيدروجين العالمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025".

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