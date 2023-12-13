دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى الجهات الوطنية الرائدة في استقطاب المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشاريع عالمية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، واستشراف آفاق الحلول التمويلية الصديقة للبيئة، وتطوير آليات التمويل المناخي لإيجاد ممارسات مبتكرة لمواجهة تبعات التغير المناخي. ومن خلال مشاريع "نظام المنتج المستقل IPP"، تسعى الهيئة إلى مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لدعم الاستثمارات المستدامة، وإرساء هيكل جديد للتمويل، يلبي احتياجات المناخ والتنمية في آنٍ معاً. وقد طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق هدف رئيسي يتمثل بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.

ويعتبر التمويل المستدام إحدى أبرز المحطات في سجل دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ الحلول الصديقة للبيئة. كما يشكل التمويل الأخضر إحدى ركائز الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتوطيد أركان الشراكة البنّاءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ مساعي دولة الإمارات في مجال تطوير آليات التمويل المناخي، وتعزيز مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر. ومنذ عام 2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. وقد أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة ونجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ قدرات الهيئة على توفير الطاقة والمياه المستدامة لإمارة دبي."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نظراً إلى أن تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، يتطلب قدرة إنتاجية تصل إلى 42,000 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، نحرص على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين؛ وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة. ويتناسب نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، مع متطلبات دبي وبيئتها التشريعية والفنية للحصول على حلول متكاملة لتقنيات الطاقة والمياه ويهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين. وتقدم الهيئة لشركائها من القطاع الخاص الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات وتسريع وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالإمارة بما يتناسب ويتناغم مع استراتيجيات الإمارة."

وقال ديفيد هاي، رئيس مؤسسة "براند فاينانس": "تمثل هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً للجهود التي يتوجب على الشركات بذلها بهدف حشد المزيد من التمويل لدعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وتساهم الهيئة من خلال مكانتها في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وتؤدي هذه الشراكات دوراً أساسياً في دفع عجلة الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات والأهداف المناخية العالمية."

وتتجاوز القدرة الإنتاجية للمشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل 4000 ميجاوات. وقد استطاعت الهيئة من خلال هذا النموذج "نظام المنتج المستقل" أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، مما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى. وقد حققت الهيئة من خلال هذا النموذج نتائج عالمية المستوى ووضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات ساعة، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

واندرج تحت مسار التمويل في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إنشاء "صندوق دبي الأخضر"، عضو الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر، وهي منظمة غير ربحية رائدة مكرسة لزيادة حجم وفعالية الاستثمار المؤثر، وهو مصطلح جديد نسبياً يستخدم لوصف الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية التي تستثمر عبر العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق، وتركز على تحسين المجتمع أو البيئة مع تحقيق عائدات مالية. وهذا النهج قد تغير بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشركات التي تحدث تأثيرات اجتماعية أو مناخية إيجابية في العالم، ويتم تداول معظم هذه الصناديق الاستثمارية كشركات مساهمة خاصة (مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين) أو الشركات، وهي على استعداد للتعامل مع سيولة وعوائد أقل مقابل إحداث فرق أكبر.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق نموذج "نظام المنتج المستقل":

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتصل القدرة إنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات. وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي. وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.

مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي

تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة، والذي يعمل بالغاز الطبيعي، 1,800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميجاوات.

محطة تحلية المياه في حصيان

يعد مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وقد حققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة.

فعاليات عالمية:

إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى مع القطاع الخاص، تنظم الهيئة فعاليات عالمية تجمع تحت سقفها كبار صنّاع القرار والمسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف آفاق الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وحول العالم.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه ﷲ. وشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. وركزت القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر المحاور: السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.

"ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية

جمعت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي آلاف العارضين والمسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية. ويعتبر المعرض أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، مما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

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