رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و"خدمات هواوي للأجهزة المحمولة" (HMS) مذكرة تفاهم خلال مؤتمر هواوي للمطورين (HDC) 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت بين الجانبين عام 2024، كما أنها تُمهّد لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات تسويق الوجهات السياحية، وتطوير المحتوى الرقمي والابتكار السياحي.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لعامين من التعاون المثمر بين الطرفين، ويعكس التزامهما المشترك بتسخير التكنولوجيا والبيانات والمنصات الرقمية لتعزيز حضور رأس الخيمة على الساحة العالمية، وإثراء تفاعل المسافرين مع الوجهة، ودعم نمو القطاع السياحي. وتضع مذكرة التفاهم أيضاً إطاراً للتعاون في مجالات المحتوى السياحي والمبادرات التسويقية والتجارب السياحية المدعومة بمنظومة منتجات وخدمات هواوي الرقمية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير محتوى خاص بالوجهة عبر منصات هواوي المختلفة، بما في ذلك خرائط Petal Maps وتطبيق "سمات هواوي" Huawei Themes وغيرها من قنوات المنظومة الرقمية. وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاق حملات تسويقية تستهدف تعزيز الوعي برأس الخيمة لدى الجماهير الدولية. ويشمل التعاون المشترك بينهما إطلاق مبادرات للشراكات في مجال المحتوى، وأنشطة للتعاون مع المؤثرين، وبرامج لسرد قصص الوجهة السياحية، بما يتناسب مع اهتمامات الشرائح المختلفة من المسافرين.

وسيبحث الجانبان فرص الاستفادة من القدرات التسويقية والإعلانية وتحليلات المستهلكين التي توفرها هواوي لدعم الحملات الترويجية، ومبادرات التفاعل مع الجمهور، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى المسافرين الصينيين، وتعزيز التواصل معهم من خلال تجارب التواصل والمحتوى الرقمي المصمم بما يتوافق مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم.

وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك فرصاً للتعاون في تنظيم الفعاليات المرتبطة بالسياحة، وإطلاق مبادرات للتفاعل مع المستهلكين، والأنشطة الموجهة للمطورين تجمع بين التكنولوجيا والسفر والتجارب السياحية المبتكرة.

وقال ويليام هو المدير العام لتطوير وتشغيل منظومة خدمات السحابة في مجموعة أعمال المستهلكين لدى شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تسعى المؤسسات السياحية اليوم إلى تبني أساليب أكثر ابتكاراً للتواصل مع المسافرين عبر القنوات الرقمية، وتقديم تجارب أكثر ترابطاً وسلاسة. وخلال العامين الماضيين، عملنا جنباً إلى جنب مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تنفيذ مبادرات نوعية لتسويق الوجهة عبر منظومة هواوي الرقمية. وتشكل هذه الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة شراكتنا، بما يعزز ما تحقق من إنجازات، ويمهد الطريق لفرص أوسع في مجالات المحتوى والتسويق والتفاعل مع الجمهور، بما يتيح للوجهات السياحية تعزيز تواصلها مع المسافرين بطريقة أكثر تأثيراً وفاعلية".

من جانبها، قالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "أصبحت التكنولوجيا والابتكار اليوم عنصرين أساسيين في الطريقة التي يكتشف بها المسافرون الوجهات السياحية ويخططون لزيارتها ويختبرون تجاربها. وقد أسهم تعاوننا مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة في الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور عبر قنوات رقمية مبتكرة، لا سيما في السوق الصيني. وتوفر هذه الاتفاقية إطاراً عملياً لتعزيز مكانة رأس الخيمة عالمياً، والارتقاء بمستويات التفاعل مع الزوار، ودعم مسيرة النمو المستدام التي تشهدها الإمارة".

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر هواوي للمطورين 2026، الحدث السنوي الذي يجمع شركاء المنظومة الرقمية والمطورين وقادة القطاعات المختلفة من أنحاء العالم لاستكشاف سبل توظيف التكنولوجيا في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار عبر مختلف الصناعات.

وتمثل هذه المذكرة مرحلة جديدة في مسار التعاون بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و"خدمات هواوي للأجهزة المحمولة"، حيث يواصل الطرفان استكشاف حلول مبتكرة لربط المسافرين بالتجارب السياحية عبر المنصات الرقمية والمحتوى والخدمات التقنية المتكاملة.

نبذة عن هواوي

تُعد مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي رائدة في تقديم منظومة حياة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغطي مختلف جوانب الحياة الرقمية، بما يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة النطاق العريض المتنقلة والأجهزة المنزلية والخدمات السحابية. وتلتزم هواوي بإتاحة أحدث التقنيات للمستهلكين حول العالم وتمكينهم من الاستفادة من ثمار الابتكار، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى إيصال العالم الرقمي إلى كل فرد ومنزل ومؤسسة لبناء عالم أكثر اتصالاً وذكاءً.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو 2011 بموجب قرار من حكومة رأس الخيمة، بهدف تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال. وتسعى الهيئة إلى استقطاب الاستثمارات المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وبموجب صلاحياتها الحكومية، تتولى الهيئة أيضاً مسؤولية ترخيص وتنظيم ومراقبة قطاعي السياحة والضيافة في رأس الخيمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم النمو المستدام للقطاع.

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