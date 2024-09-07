رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للعمل في المنطقة، وذلك بعد تصنيفها المتميز ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" التي تصدرها مؤسسة (Great Place To Work) العالمية، وذلك للعام الرابع على التوالي.

كما تم إدراج هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لأول مرة ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط"، ما يؤكد التزامها المستمر والمتواصل ببناء بيئة عمل ترتكز على الثقة العالية والأداء المتميز، والتي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاحترام ويتمتعون بفرص متساوية مع إمكانية تطوير وصقل مهاراتهم.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يعكس حصولنا على هذين اللقبين تميز بيئة العمل لدينا التي تقدر قيم الابتكار والتعاون ورفاهية الموظفين. كما أن حلولنا ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" للعام الرابع على التوالي، ولأول مرة ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط لعام 2024"، يمثل إنجازاً كبيراً ويؤكد تميزنا على الصعيد المحلي وعلى مستوى المنطقة أيضاً".

وأضاف فيليبس: "يأتي هذا التكريم المرموق ثمرة للجهود المشتركة للعاملين في الهيئة، ونواصل التركيز على تمكين جميع موظفينا من تحقيق كامل قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والمساهمة في النمو المستدام لرأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة."

ويضاف هذان اللقبان إلى قائمة الجوائز التي حصلت عليها الهيئة تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل داعمة ومميزة. ففي العام 2023، حصلت الهيئة على المركز الرابع في قائمة "أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي"، وفي العام 2022، حلت ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط- فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة". كما جاءت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل لجيل الألفية"، وقائمة "أفضل بيئة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة" في العام 2022. وفي العام 2021، صنفت الهيئة ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة"، وحلت في المرتبة الحادية عشر ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل للنساء - فئة الشركات الصغيرة".

ويعتمد تصنيف مؤسسة"Great Place To Work" على مجموعة من المعايير الصارمة، تشمل رضا الموظفين، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، والتوافق مع قيم وأهداف المؤسسة.

وتسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تحقيق التميز من خلال المبادرات التي تعطي الأولوية لبيئة العمل الصحية والداعمة، التي تتسم بالتوازن بين العمل والحياة، والتواصل الشفاف، وتقدير الموظفين. وساعدت هذه المبادرات على تنفيذ برامج متطورة تعود بالنفع على موظفين الهيئة وتدعم مهمتها لتعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة في رأس الخيمة. وإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المزدهرة، تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة التزامها تجاه المجتمع من خلال خطتها لتعزيز مسيرة التطور في الإمارة، التي تشمل دعم المؤسسات السياحية المحلية، ومواجهة التحديات التي تعوق تطوير المهارات في قطاع السياحة، وتعزيز الفرص التعليمية للجيل القادم.

لمزيد من المعلومات عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يرجى زيارة www.raktda.com.

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