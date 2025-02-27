دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما وتسهم في تنظيم عمليات الطائرات بدون طيار لضمان سلامة الأجواء في إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجيهات الاستراتيجية للإمارة، وبما يحقّق تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة كافة شرائح المجتمع.

وقد وقّع المذكرة كلّ من سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة أحمد درويش القامة المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين من قبل الطرفين.

وتضع المذكرة إطاراً مرجعياً لتنظيم عمليات استخدام الطائرات بدون طيّار من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بما يضمن سلامة الأجواء ويعزّز التنسيق بين الطرفين في هذا المجال، كما تشمل بنود التعاون آليات تنظيم وتنسيق العمل المشترك، وضمان الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة بما يُسهم في تحقيق أفضل أداء في تنفيذ المهام ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أعرب سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، عن سعادته بهذه الخطوة مشيراً إلى أنّ توقيع مذكرة التفاهم هذه تنسجم مع رسالة الهيئة المتمثلة في تحقيق الريادة من خلال خلق الفرص المبتكرة للحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز البنية التحتيّة لقطاع الطيران المدني. وأكّد سعادته "أنّ الهيئة تُعنى بمسؤولية تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنيّة، مشدّداً على أهميّة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة في هذا المجال".

بدوره أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أنّ هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشياً مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة. وأشار إلى أن الدائرة تتبنى نهجًا استباقيًا في تطوير آليات العمل، لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع، وتعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحقيق التكامل الفعّال بين الجهات الحكومية. وقال: "يجسد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحقيق أفضل الممارسات، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ليكون أكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع ومسيرة التنمية المستدامة".

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتطوير آليات فعّالة تضمن الاستخدام الآمن والأمثل للطائرات بدون طيّار، وبما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة المشتركة وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمجتمع.

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