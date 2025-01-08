سعادة محمد عبدالله لنجاوي: يؤكّد هذا التعاون إلتزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار وتوفير بنية تحتية مبتكرة لجعل دبي من أهم المدن الرائدة في مستقبل النقل الذكي.

الدكتور ينيان ماو: تحرص كيتا درون على الالتزام التام بأعلى معايير سلامة التوصيل بالطائرات بدون طيار، وستبذل جهدًا مشتركًا مع هيئة دبي للطيران المدني لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران المدني وتطوير عمليات النقل بالطائرات بدون طيار، وقّعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة كيتا درون، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، مع التركيز على ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في أجواء دبي ، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.

وقد وقّع على مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور ينيان ماو، رئيس شركة كيتا درون. حيث تشمل مجالات التعاون تقييم واعتماد مناطق تشغيل الطائرات بدون طيار، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية، وهي تقييم متطلبات البنية التحتية للمناطق المخصصة للطائرات بدون طيار، ومراجعة متطلبات المجال الجوي لهذه المناطق وأخيراً تقييم احتياجات أمن و سلامة الأجواء في عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار بما يعزز من تنسيق الاستخدام الفعّال والآمن لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار.

وصرح سعادة محمد عبدالله لنجاوي: "يؤكّد هذا التعاون إلتزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين التوصيل بالطائرات بدون طيار وتوفير بنية تحتية مبتكرة تُمكّن الشركات من اختبار حلولها الجديدة ضمن بيئة نموذجية وآمنة. كما أنّنا حريصون باستمرار على تطوير لوائح تنظيمية تركز على توفير البيئة المناسبة لمثل هذا النوع من التكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران مع الحرص الدائم على تعزيز معايير السلامة والأمن الخاصة بأجواء إمارة دبي وضمان تنظيم العمليات التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية."

وأضاف سعادة مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: " تسعى الهيئة لتعزيز معايير أمن وسلامة المجال الجوي لإمارة دبي وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة والتي تجذب بدورها الاستثمارات الخارجية حيث أننا نسعى لصناعة الفرق ووضع البصمات الرئيسية لمستقبل صناعة الطيران".

بدوره قال الدكتور ينيان ماو، رئيس شركة كيتا درون: "تُعد الشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني علامة على تعاون طويل الأمد بين الجهتين، وبفضل دعم الهيئة، سوف تتمكن كييتا درون في توسيع أعمالها من خلال إنشاء مسارات في جميع أنحاء إمارة دبي وتقديم المزيد من الخدمات ، والقيام بمبادرات جديدة في دبي وبشكل مستمر، وستبذل الشركة جهدًا مشتركًا مع هيئة دبي للطيران المدني لتحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن الرائدة في النقل الذكي".

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضًا تعزيز التنسيق المشترك في إطار تحقيق أهداف السلامة الفعّالة لأجواء دبي حيث تلتزم شركة "كيتا درون" بتنفيذ العمليات ضمن المناطق المعتمدة وفقًا للوائح هيئة دبي للطيران المدني. فيما ستوفر الهيئة الدعم اللازم للشركة، بما في ذلك تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للمضي قدماً في إنشاء مسارات جديدة للطائرات بدون طيار، وتعزيز نموّ اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة في إمارة دبي

وتواصل هيئة دبي للطيران المدني جهودها الرامية إلى تنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتطوير الممكنات المناسبة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة وآمنة تخدم مختلف قطاعات المجتمع، وتسهم في دعم التنمية المستدامة والريادية للإمارة.

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