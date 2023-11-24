لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تحسين الربط والاتصال الشبكي بين الدول العربية

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة "رايب إن. سي. سي" (RIPE NCC)، سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى، مؤخراً النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للانترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، حيث ضم الاجتماع وفوداً حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.

وركز اجتماع هذا العام، الذي أقيم تحت عنوان "التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات انترنت مستدامة في الدول العربية"، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط. وهدف الاجتماع إلى مواصلة التقدم المحرز خلال الاجتماعات السابقة من خلال تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.

وافتتح اجتماع الطاولة المستديرة بكلمات ترحيبية لشخصيات مرموقة، بمن فيهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين ورؤساء الهيئات الناظمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والعراق ومصر والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمكتب الفني للاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي .

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار سعادة المهندس محمد الزرعوني، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، إلى مدى أهمية المرحلة الحالية في تشكيل المستقبل الرقمي، منوهاً إلى أنه مع التقدم السريع للتكنولوجيا، يتوجب على الحكومات بناء البنية التحتية اللازمة والبيئة الداعمة لها. كما سلط الزرعوني الضوء على أهمية التعاون في هذه الجهود، حيث قال: "التعاون هو حجر الأساس في منهجيتنا، حيث إن العمل مع كافة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع التقني والمنظمات المعنية مثل "رايب إن. سي. سي" هو أمر ضروري لمنع تشتت الإنترنت. ويمكن أن يشكل اجتماع الطاولة المستديرة هذا الأساس نحو مستقبل آمن ومترابط لكافة المواطنين."

من جانبه، أكد الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، كما أبرز إنجازات وزارته في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وقدم رؤية واستراتيجية الحكومة الفلسطينية من خلال "أجندة فلسطين الرقمية 2023" التي تقوم على خمس ركائز هي؛ الأطر الاستراتيجية الرقمية، والبنية التحتية، والبيئة القانونية، والتوظيف والتجارة الرقمية، والتحول الرقمي للشمول الاجتماعي، والثقافة، والإعلام.

من جهته، أشار المهندس بسام السرحان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، إلى أهمية الجهود المشتركة في بناء اقتصادات رقمية، حيث قال: "نحتاج إلى بيئة شاملة وتعاونية وداعمة لتحقيق الوعود المتعلقة بالإنترنت. ونفخر بتعاوننا مع منظمة "رايب إن. سي. سي"، التي نتعاون معها فيما يتعلق بتحسين أمان ومرونة التوجيه الشبكي وتحقيق سرعات إنترنت عالية. كما أسفرت جهودنا الكبيرة في نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال إلى تقنية الجيل الخامس عن توفير تغطية واسعة، مما يمهد الطريق لاتصالات أكثر انتشاراً.

بدوره، استذكر الأستاذ عمر العمر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، تأثير الجائحة والحاجة إلى مرونة الإنترنت خلال تلك المرحلة، مشيراً إلى أن دولة الكويت انتهزت الفرصة للاستثمار في بنيتها التحتية للإنترنت. وقال العمر: "في حين أن التنمية على المستوى الوطني مهمة، فإنه من المهم أيضاً التنمية والتطور على المستوى الإقليمي. ويشمل ذلك التوافق بين الدول من خلال المجموعات العمل وربط نقاط تبادل الإنترنت. ويعد الاستمرار في الحوار وتعزيز برامج بناء القدرات من خلال نشر التقارير حول إحصاءات واتجاهات الإنترنت جزءاً أساسياً من هذه الجهود. كما يجب علينا أن نبقى على اطلاع دائم على التقنيات الناشئة لتعزيز قدرتنا على الاتصال."

كما تحدّث الدكتور علي المؤيد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق، عن الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي، والتي شملت تفعيل الخدمات الرقمية، وتنظيم مجموعة من ورش العمل والمحادثات مع الهيئات المعنية الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين الأطر التنظيمية. كما أشار إلى التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية اليوم في المجال الرقمي، والتي تستدعي التعاون لتطوير خدمة إنترنت مفتوحة، وآمنة، ومرنة، مسلطاً الضوء على أهمية الحريات العامة وحرية التعبير للمواطنين وضرورة المحافظة عليها، والدور الجوهري الذي قد تلعبه بيئة التعاون المناسبة في تخطي العقبات التي تعترض تطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في مجال الانترنت.

وتطرّق المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في كلمته إلى الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك. كما إلى أن مصر تحتضن التعاون الاستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات "رايب ان. سي. سي"، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وأفريقيا بشكل عام.

ومن جانبه، سلّط فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، الضوء على ضرورة التعاون في كافة مجالات التوجيه الشبكي والاتصال الرقمي، مشيراً إلى أن عملية تطوير الانترنت تستدعي جهوداً مشتركة بين كافة الجهات المعنية في سبيل تحسين الشبكة وتعزيز أنظمة الانترنت وخدماته. وأكّد على ضرورة التحاور والاتفاق على آلية موحّدة تساعد في فهم احتياجات مستخدمي الانترنت حول العالم.

وعلّق الدكتور خالد والي، الوزير المفوض ومدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية، على التقدّم الذي حققه عدد من الدول العربية في المجال الرقمي، حيث تمكّنت منطقة الشرق الأوسط من تعزيز أمان التوجيه الشبكي وسرعة الانترنت، على الرغم من التحديات التي تعترض عملية تطوير البنية التحتية المستدامة. كما أشار إلى المساهمات الفاعلة التي أثمرتها الشراكة مع منظمة "رايب ان. سي. سي" في سبيل تحقيق النجاح.

وبدوره، توجه هانز بيتر هولن، المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة "رايب إن سي سي"، بالشكر للمتحدّثين والحاضرين، مشيراً في كلمته إلى التطورات الجيوسياسية وقدرتها على إعاقة تطوّر اتصال الانترنت. كما أكّد على التزام المنظمة بالحياد وتوفير الدعم لجميع الأعضاء وتحدّث عن الشراكات المثمرة التي أبرمتها منظمة "رايب ان. سي. سي" في العالم العربي مع مختلف الدول، وجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية. وقال هولن: "نؤمن بأن تطوير شبكة موثوقة وفعالة للإنترنت لن تحققه الأنظمة، أو السياسات، والتشريعات، ولا بدّ لنا أن نبي شراكات مثمرة عمادها الثقة والتعاون من أجل تطوير شبكة انترنت تضمن الابتكار، والنمو، والازدهار الاجتماعي."

وقال بيوتر سترزيفسكي، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة رايب إن سي سي، في ختام الجلسة الافتتاحية ان استضافة دولة الامارات العربية المتحدة النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة وتعاوننا مع الحكومات وهيئات تنظيم ااتصالات وتقنية المعلومات العربية يؤكد التزامنا ببناء بنية تحتية رقمية آمنة، ودفع عجلة تطور الانترنت في منطقة الشرق الأوسط. ونفخر بتعاوننا مع الهيئات العربية الناظمة، ونثي على جهودها ومبادراتها النوعية.

وساهم خبراء "رايب إن سي سي" في نقاشات اجتماع الطاولة المستديرة، حيث استهل الدكتور شفيق شيا، المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط لدى منظمة "رايب إن سي سي"، مشاركته بمناقشة آفاق التعاون مع الحكومات، وعرض التحديات التي تطرقت إليها النسخة السادسة من اجتماع الطاولة المستديرة إلى جانب الخطوات المتخذة خلال العام استجابةً لهذه التحديات. كما تحدّث عن الجهود التي تبذلها منظمة "رايب ان. سي. سي"، مشيراً إلى الدعم والجهود والمبدرات التي تقدّمها والتي تشمل توفير برامج دعم متخصصة لمختلف الدول، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الإحصاءات والتقارير حول الانترنت لدعم صُنّاع السياسات والجهات التنظيمية في الدول العربية لمواكبة التغيرات المتسارعة والابتكارات التكنولوجية.

وقدّم المهندس جاد الشام، المدير الإقليمي للبرامج لدى منظمة "رايب إن سي سي"، في كلمته أبرز البيانات والاتجاهات الإقليمية، بما في ذلك نشر بروتوكول عناوين الإنترنت (IPv6)، والبنية التحتية للمفتاح العام (RPKI)، وتغطية أمن التوجيه الشبكي، ونقاط تبادل الانترنت والاتصال البيني. كما سلط الضوء على التقدّم الذي أحرزته دول عربية عدّة منذ اجتماع الطاولة المستديرة السابق في توسيع نطاق تنفيذ بروتوكول عناوين الإنترنت (IPv6) وأمن التوجيه الشبكي، فضلاً عن المبادرات التي نظمتها "رايب ان. سي. سي" لدعم التطور في هذه المجالات وفرص التعاون بين الدول في الشرق الأوسط والمنظمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح.

وأشار المهندس هشام إبراهيم، كبير مسؤولي المشاركة المجتمعية في "رايب إن. سي. سي"، إلى دور الانترنت كأحد المشاعات الرقمية، موضحاً أن اعتماد حوكمة تصاعدية لوضع السياسات قد يقودنا إلى إدارة هذه المشاعات بشكل أفضل، كما فعل مجتمع رايب وسجلات الانترنت الإقليمية الأخرى. وأكد على أهمية الحوار بين أصحاب المصلحة والهيئات الناظمة لتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة للحفاظ على استقرار ومرونة الاتصال بالإنترنت.

وشارك الحاضرون خلال الجلسات في مناقشات عميقة حول أحدث الاتجاهات، إذ تبادلوا قصص النجاح وتناولوا التحديات التي يجب معالجتها وأكدوا على الدور المحوري التعاوني التي تلعبه الحكومات العربية في هذه الجهود والحاجة إلى سياسات تعاونية متماسكة واستشرافية لتعزيز بيئة رقمية آمنة. وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة في المسيرة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وأمناً للإنترنت في منطقة الشرق الاوسط.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية":

تعنى "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإشراف على التحول الرقمي على المستوى الوطني، من خلال تحقيق هدفين استراتيجيين، وهما تعزيز نمط الحياة الذكي وقيادة مسار البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات. ويتمثل الدور التنظيمي لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية" بضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، وتطوير القطاع، وحماية مصالح الأطراف المعنية، وتنفيذ السياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة، وتطور الموارد البشرية، وتعزيز البحوث والتطوير، بما يضمن بالتالي مكانة دولة الإمارات الريادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الاتصالات. https://tdra.gov.ae/ar/

نبذة عن "منظمة رايب ان. سي. سي":

تعتبر منظمة "رايب ان. سي. سي" منظمة مستقلة وغير ربحية، تقدم الدعم والمساندة الفنية للبنية التحتية للإنترنت، من خلال التعاون الفني مع شبكة الأعضاء المنتشرة في كل من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتعد المنظمة بمثابة سجل الإنترنت الإقليمي، ويتمثل دورها الرئيسي في توفير الموارد الدولية للإنترنت والخدمات المرتبطة بها مثل ارقام بروتوكول الانترنت (IPv4) و(IPv6) وارقام النظام الذاتي (AS Numbers) إلى الأعضاء في المناطق التي تخدمها. توفر المنظمة خدمات لفائدة مجتمع الإنترنت ككل، وتعمل على تقديم خدماتها للعالم من خلالها مكتبها الرئيسي في مدينة أمستردام في هولندا، ومكتبها الإقليمي في دبي. www.ripe.net