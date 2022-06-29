الرياض : وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة التراث الخيرية لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة بين الطرفين، التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال التراث، وتتضمن التعاون في المشاريع والمبادرات والخطط المشتركة، والدراسات والمنشورات والتعليم المعماري وغيرها، انطلاقا من أهمية التنسيق بين الطرفين ولرغبتهما في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما وتوجهاتهما.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، والسيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية، .

وفي تصريح صحافي أبدى سمو الأمير سلطان بن سلمان اعتزازه بما يحظى به التراث الوطني من عناية فائقة واهتمام غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ، مثمنا الجهود الكبيرة والقفزات النوعية التي حققتها رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات ومن ثمراتها هيئة تطوير بوابة الدرعية التي نوقع الاتفاقية معها اليوم.

وقال سموه إن مؤسسة التراث الخيرية التي تأسست في عام 1996 م تعمل على تعزيز الوعي بالتراث الوطني والعربي والإسلامي؛ ليصبح جزءاً من حياة الإنسان، ومصدراً لاعتزازه بهويته الوطنية، وثقافته الحضارية، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت الكثير من الأعمال الوطنية الرائدة من أهمها ترميم قصر المربع التاريخي وسط مدينة الرياض.

وعن أبرز ما تضمنته الاتفاقية ، أوضح سموه أنها تصب في خدمة التراث الوطني بما تملكه مؤسسة التراث الخيرية وهيئة تطوير بوابة الدرعية من خبرات وامكانيات ستوجه لخدمة القضية والدفع بها إلى الأمام باعتبار التراث الوطني اقتصاد المستقبل.

من جهته، أكد السيد جيري إنزيريلو أهمية التعاون بين الطرفين في خدمة التراث لا سيما في مجال المشاريع والمبادرات والخطط المشتركة، ومنها التعاون المشترك في مجال إنشاء "مركز البناء بالطين" وهي إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان . وكذلك التعاون لإنشاء منصة رقمية وطنية للترويج عن التراث المعماري الوطني، والعمارة الطينية على وجه الخصوص.

كما أشار السيد إنزيريلو إلى ما اشتملت عليه مذكرة التفاهم من تعاون في إعداد البحوث والدراسات النظرية والميدانية وإصدار ونشر المؤلفات وترجمة الكتب ذات الاهتمام المشترك، ومنها الطبعة الثالثة من كتاب (العودة إلى الأرض). وكذلك التعاون بين الهيئة ومؤسسة التراث الخيرية في إعداد الدراسات والبحوث التي تخدم أهدافهما المشتركة، خصوصاً في مجال التراث العمراني والمعماري الوطني والعمارة والترميم ودراسات التاريخ والآثار، ومنها مؤتمر العمارة الطينية، ومنها إنتاج أفلام وثائقية ومشاركة مؤسسة التراث الخيرية في إعداد محتوى مجلة الدرعية كشريك دائم، وتبادل كل ما يصدر عن الطرفين على الإنترنت للتعريف بالمنتج الفكري المشترك، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في التعليم المعماري، ونشر ثقافته في المدارس والجامعات.

#بياناتحكومية

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لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذبًا وتميزًا بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية مصدر فخر وإلهام وموطنًا لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلًا عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقًا، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزًا للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشيًا مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف. تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق

أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

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