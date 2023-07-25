يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل

الدرعية: دشّنت هيئة تطوير بوابة الدرعية النسخة الثالثة من سوق التمور، والذي يستمر حتى 31 سبتمبر من عام 2023م، ويأتي تنظيم الهيئة للسوق الموسمي في إطار حرصها على دعم المزارعين المحليين لبيع منتجات التمور بمختلف أنواعها مباشرةً لزوار السوق، وتوفير بيئةٍ تسويقيةٍ مميزةٍ للبائعين والمشترين على حدٍ سواء، باعتبار السوق نموذجًا لحفظ التراث وإحيائه من خلال بيع منتجات التمور المختلفة من الدرعية وبأسلوبٍ مطوّرٍ ومنظّم؛ مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للدرعية، إلى جانب زيادة المنفعة الاقتصادية لمجتمع الدرعية من خلال تحقيق أقصى استفادة من بيع التمور ومنتجاتها.

ويضم سوق التمور الذي يُقام خلف جامع موضي العثمان في حي الفيصلية بالدرعية 18 ركنًا مخصصًا للباعة المشاركين، ويتّسم بهويةٍ محلية تُبرز عمق ثقافة الدرعية، بالإضافة لوجود استراحةٍ مكيّفة للزوار والبائعين، كما يضم السوق ركنًا تعريفيًا حول تاريخ السوق ومنتجات التمور الخاصة بالدرعية.

وتندرج مبادرة سوق التمور ضمن المبادرات التي تتبنّاها هيئة تطوير بوابة الدرعية في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تسعى من خلالها لتشجيع المجتمع على الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي، والإسهام في دعم المزارعين ورفع مستويات دخلهم.

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