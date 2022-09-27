دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، المنطقة الحرة الدولية الأكثر ديناميكية في الإمارات العربية المتحدة، عن إبرامها في سبتمبر من هذا العام شراكة مع كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون (HUGS)، وهي مؤسسة مختصة بتوفير التعليم العالي في مجال الأعمال التجارية في ألمانيا. وكجزء من أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية للتدريب (أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية)، ستقدم هذه الشراكة للشركات المرخص لها والشركاء المحترفين دورات أعمال معترف بها دوليًا من شأنها تعزيز مهاراتهم وتطوير معارفهم.

وفي إطار آخر، تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية مسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، وهي أول معهد تدريب من نوعه داخل وخارج قطاع المنطقة الحرة. هذا وستقدم أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون، مجموعة واسعة من الحصص الدراسية وورش العمل الغنية بالمعرفة والمهارات الحيوية والأكثر طلبًا لتمكين شركاء هيئة المنطقة الحرة الدولية من اتخاذ قرارات الأعمال الحاسمة بثقة. وسيكون العرض الأول عبارة عن دورة تدريبية متعمقة تناقش مفاهيم ومبادئ الإدارة المالية، تقدمها البروفيسورة الدكتورة بيتينا ميرلين، مديرة برنامج ريادة الأعمال الرئيسي في كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون، كما والبروفيسور رالف ديلروب، رئيس كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون. وعليه، سيجسد التعاون أيضًا دعمًا مهمًا لبرنامج هيئة المنطقة الحرة الدولية الإرشادي الذي سيتم إطلاقه قريبًا لرواد الأعمال المحليين والدوليين.

وبدوره قال هولجر شليشتر، رئيس الشؤون المالية لدى هيئة المنطقة الحرة الدولية: "يسرنا أن نتشارك مع كلية الدراسات العليا بجامعة هايلبرون، مدرسة الأعمال الرائدة في أوروبا، سعيًا منا لتزويد مجتمع هيئة المنطقة الحرة الدولية بأدوات ممنهجة تساهم في تعزيز قدراته وإلهام حسه الابتكاري. ونؤكد في هيئة المنطقة الحرة الدولية على التزامنا بتطوير القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير مساحة لرواد الأعمال ليكشفوا أجنحتهم ويحلّقوا".

وأضافت البروفيسورة الدكتورة بيتينا ميرلين: "يعترينا حماس كبير للعمل مع هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي لتقديم مجموعة جديدة من الدورات الرامية لتطوير مهارات مجتمع المنطقة الحرة. هذا ونتطلع إلى تنظيم حصص دراسية مخصصة تركز على محاور الاهتمام الحالية بما يتماشى مع اتجاهات السوق، وذلك لضمان تنمية رأس المال البشري وتحسين فرص العمل".

وفي إطار مساعيها الرامية لتنمية المواهب باستمرار ورعاية قوة عاملة مستدامة وجاهزة للمستقبل، يسرّ أكاديمية هيئة المنطقة الحرة الدولية الإعلان عن تقديمها على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 أكثر من 7,000 جلسة للشركاء المحترفين، عادلت 15,000 ساعة تدريب، وذلك لآلاف المشاركين. كذلك تواصل هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي تمكين المزايا ذات القيمة المضافة كجزء من منظومة الأعمال خاصتها، وذلك لدعم الاستثمار وزيادة استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال إلى المنطقة.

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نبذة عن هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي

تصنف هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي كالمنطقة الحرة الأكثر ديناميكية وعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين المكانة الاستراتيجية للدولة والبنية التحتية العالمية والبيئة الضريبية المنصفة. تميز هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي نفسها عن غيرها بنهجها متعدد الجنسيات، حيث توفر حلولًا مخصصة لإنشاء الأعمال التجارية عبر شبكتها المؤلفة من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفين.

كما ويمكن لأصحاب الأعمال والموظفين أيضًا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات القيّمة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التأمين الصحي وباقات الفيزا وعمليات التدريب والتطوير. هذا ويقدم مجمع هيئة المنطقة الحرة الدولية للأعمال مجموعة متنوعة من المرافق المكتبية الحديثة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل داخل بيئة مصممة لتحسين الاتصال المهني مع العملاء والشركات الأخرى.