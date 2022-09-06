· حوكمة اختيار المشاريع والبرامج التي تخدم الأولويات الاجتماعية، بشكل متوائم مع الاجندة الاجتماعية لإمارة أبوظبي.

· تعزيز تقديم حلول مبتكرة تتعامل مع الأولويات الاجتماعية الملحة وتحقق أثر إيجابي مستدام يدعم النسيج الاجتماعي.

· جمع وتوجيه المساهمات والتبرعات للأولويات الاجتماعية

أبوظبي: وقعت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم برامج ومبادرات القطاع الاجتماعي، بهدف تعزيز تقديم الحلول المبتكرة التي تتعامل مع الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، وتفعيل شراكة تكاملية هادفة إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم النسيج الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وتأتي اتفاقية الشراكة انطلاقاً من التزام الطرفين بدعم برامج القطاع الاجتماعي، وفتح قنوات للتواصل، وإنشاء فرق عمل لدراسة الطلبات المعنية بالقطاع الاجتماعي وتحليل حالات المستفيدين وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، لغرض استقطاب وتوجيه المساهمات المالية والعينية للبرامج والمبادرات الاجتماعية في إمارة ابوظبي وكذلك سوف يقوم الفريق في جمع مساهمات وتبرعات وتوجيهها للأولويات الإجتماعية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وسعادة حمود الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مقر هيئة الهلال الأحمر.

وبهذه المناسبة قالت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "كهيئة حكومية تهدف للعمل كمنصة جامعة لكافة الشركاء الحكوميين وفي القطاعين الخاص والثالث للتعامل مع الأولويات الاجتماعية

في أبوظبي، جاءت اتفاقية الشراكة هذه مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتحفز قدرتنا على اعتماد وتقديم حلول مبتكرة وذات أثر اجتماعي طويل الأمد عبر ما تمتلكه هيئة "معاً" من خبرات متخصصة وما تمتاز به هيئة الهلال الأحمر من إرث طويل في دعم المجتمعات محلياً وعالمياً."

وأضافت سعادتها: "نتطلع بكل ثقة نحو ما سينتج عن اتفاقية الشراكة هذه من نتائج إيجابية ملموسة تعزز من جودة الحياة في أبوظبي عبر تحفيز المبادرات والبرامج المبتكرة التي تدعم أولويات متعددة كالتعليم والصحة والبيئة وكذلك الاستدامة."

من جانبه قال سعادة حمود الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: " نسعى من خلال هذه الشراكة إلى التوسع في تلبية التزامنا تجاه في مجتمع إمارة أبوظبي بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية التي وضعت الابتكار كوسيلة لاعتماد برامج ومبادرات دعم جديدة وكغاية أيضاً عبر تحفيز مسيرة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتكون في مصاف أبرز الدول في مجالات الابتكار على اختلاف مجالاتها."

وأضاف سعادته: "تمتلك دولة الإمارات موارد وبنى تحتية شاملة ومتكاملة تعزز قدرتها دوماً على تخطي التحديات، ومن هنا يأتي دورنا للقيام بدورنا في مجالات تقديم الدعم للبرامج والتوجيهات الحكومية بكل مرونة وديناميكية."

وجاءت الاتفاقية لبناء آلية عمل مشتركة وحوكمة اختيار المشاريع والبرامج التي تخدم الأولويات الاجتماعية، بشكل متوائم مع الاجندة الاجتماعية لإمارة أبوظبي ومتناغمة مع الاستراتيجيات الاجتماعية، وقياس إنجاز المشاريع المشتركة بما في ذلك تقارير الأثر الاجتماعي، حيث تعتبر موضوعات الصحة، والتعليم، وأصحاب الدخل المحدود أولوية اجتماعية عند اختيار البرامج والمبادرات، في أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة.

وحددت الاتفاقية المشاريع المقترحة لعام 2022 -2026، في أبوظبي، ومنطقتي العين الظفرة وفق أربعة بنود رئيسية هي؛ الصحة، والتعليم، ومشاريع المساعدات الإنسانية، ومجموعة من المشاريع الأخرى التي تتعامل مع الأحداث والتطورات الموسمية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: .maan.gov.ae، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: · Facebook · Instagram · Twitter · LinkedIn