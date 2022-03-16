تحت شعار "نتعاون لمجتمعنا"

إطلاق أول شهادة تصنيف لاعتماد الشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي : أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من منصة "أخذ وعطاء" في "الغاليريا" بجزيرة المارية في أبوظبي، بحضور سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً".

ويتماشى إطلاق النسخة الثانية من المنصة والتي تحمل شعار "نتعاون لمجتمعنا" مع جهود هيئة "معاً" الرامية إلى تعزيز الابتكار الاجتماعي وتشجيع ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية لمعالجة الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي. وتنظم فعاليات المنصة لهذا العام حتى 29 مارس الجاري، لتكون بمثابة مساحة للابتكار الاجتماعي، ترحب بالباحثين عن الإلهام، والراغبين بالالتقاء بأشخاص يشاركونهم الشغف والاهتمام بمساعدة الآخرين في أبوظبي.

وتعليقاً على الافتتاح، قالت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "نلتزم في هيئة معاً بتوفير منصات مبتكرة لتمكين مختلف قطاعات مجتمع أبوظبي من المشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود والمرتبط بالأولويات الاجتماعية للإمارة، عبر توجيه جهودهم بطريقة استراتيجية وقابلة للقياس وتعزيز سبل الشراكة بين مختلف الأطراف في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، وتفعيل بوادر العمل المشترك بينهم.

وأضافت: "تمتلك قيادتنا الرشيدة في إمارة أبوظبي توجهات واضحة تضمن حصول كافة قطاعات وأفراد المجتمع على فرصة المشاركة والمساهمة ليكونوا فاعلين ضمن مجتمع متعاون متماسك ويحظى بأعلى مستويات جودة الحياة. وتماشياً مع ذلك، نتطلع عبر ’أخذ وعطاء‘ إلى إتاحة المجال أمام كافة شركائنا، وفي مقدمتهم الشريك الأهم والأبرز، مجتمع إمارة أبوظبي، للتعرف أكثر على الجهود المبذولة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، والمساهمة فيها."

وقالت: "في ’أخذ وعطاء‘ سنكون أكثر قرباً من أفراد المجتمع، وروّاد الأعمال، والشركات الناشئة ومؤسسات القطاع الثالث وأولئك الذين يمتلكون أفكاراً خلّاقة ويسعون لتحويلها إلى مشاريع مبتكرة تخدم مجتمع أبوظبي وتدعم جهود الإمارة للتعامل مع أولوياتها المجتمعية، وكذلك نستقبل قادة متخصصين، ومتحدثين مرموقين، ومستثمرين يضعون المجتمع نصب أعينهم، يسعون لتسخير خبراتهم ومعرفتهم واستثماراتهم في سبيل المشاركة في جهود التعامل مع الأولويات المجتمعية وتعزيز المشاركة المجتمعية".

شهادة تصنيف اعتماد الشركات الاجتماعية

وشهد اليوم الأول من الحدث المجتمعي البارز، إطلاق أول شهادة لتصنيف اعتماد الشركات ذات الهدف الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان نمو الشركات ذات الأثر الاجتماعي بشكل مستدام في أسواق تنافسية.

ويهدف ذلك إلى دعم الشركات ذات الهدف الاجتماعي ليتم الاعتراف بها وتمييزها كمؤسسات اجتماعية محلياً وعالمياً، لتكون جزءاً من شبكة خاصة بالمؤسسات الاجتماعية في دولة الإمارات.

وسيتيح حصول الشركات على التصنيف منح أصحابها شهادة الاعتماد والعديد من المميزات والتسهيلات أهمها الاعتراف بالمؤسسة ومنح عملها نقطة بيع فريدة لنشاطها التجاري والاجتماعي، وتميزها عن العمل العادي، وهي وسيلة لإثبات الرسالة الاجتماعية، وعلامة تجارية للخدمات التي تقدمها تميزها عن غيرها من الشركات.

كما تتيح هذه الشهادة المجال أمام المؤسسات المصنفة فرصة الحصول على استشارات وتوجيهات من قبل خبراء في المجال الاجتماعية، والحصول على الدعم المالي، وكذلك مساحات مكتبية للعمل ومرافق مخصصة، والتعليم والتطوير وكذلك الانضمام لشبكة التواصل الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية.

ويتضمن جدول أعمال منصة "أخذ وعطاء" لهذا العام مجموعة مميزة من المتحدثين الملهمين الذين سيشاركون خبراتهم ومعارفهم وأفكارهم المتعلقة الاجتماعية المبتكرة المرتبطة بمجالات متنوعة، بدءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وريادة الأعمال الاجتماعية، والاستثمار الاجتماعي، بالإضافة إلى التطوع والمشاركة المجتمعية. كما يمكن لزوار المنصة أيضاً التعرف على المزيد حول أهداف "معاً" واكتشاف فرص للتطوع الاجتماعي، واتخاذ خطوات نحو تطوير مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة.

يذكر أن منصة "أخذ وعطاء" تفتح أبوابها أمام الجمهور بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً في الطابق الثاني في الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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