الأولى من نوعها في دولة الإمارات وستمنح المؤسسات المصنفة إمكانية استخدام "علامة أبوظبي الاجتماعية"

الاحتفاء بـ 27 مؤسسة اجتماعية حصلت على شهادة التصنيف خلال فترة الإطلاق التجريبية.

أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع استراتيجيات دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الثالث والتزامها بوضع الأطر الخاصة بمنظومة التصنيف الاجتماعي للمؤسسات في أبوظبي، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وذلك خلال حفل خاص أقامته الهيئة اليوم في منارة السعديات في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة.

وتعد "شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي" اعتماد واعتراف رسمي بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكانية استخدام شعار "علامة أبوظبي الاجتماعية" في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي. وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة.

ويهدف هذا التصنيف إلى المساهمة في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة الأثر الاجتماعي القابل للقياس للمبادرات والبرامج التي تديرها هذه المؤسسات، وبالتالي إيجاد قيمة اجتماعية مضاعفة تدعم تطوير حلول ومبادرات مبتكرة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

كما حضر حفل الاطلاق الرسمي سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومدراء عموم الهيئات والمؤسسات المجتمعية في أبوظبي. وشهد الحفل تقديم شهادات التصنيف لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي انطبقت عليها شروط التصنيف خلال الفترة التجريبية والتي امتدت من شهر مارس وحتى يوليو 2022.

وانطلاقاً من مكانتها كمظلة جامعة لكافة المؤسسات والشركات غير الهادفة للربح والتي تقدم خدمات ومنتجات اجتماعية مبتكرة تخدم مختلف مكونات المجتمع بما يتوافق مع الأولويات الاجتماعية المعتمدة من قبل حكومة إمارة أبوظبي؛ تتطلع الهيئة عبر هذا التصنيف إلى توضيح الدلالات المرتبطة بالمؤسسات والشركات العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ورفع مستوى الوعي حول القطاع الثالث.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "نقدم اليوم إلى مجتمع أبوظبي بمختلف مكوناته من أفراد ومؤسسات؛ منظومة مبتكرة جديدة ستعمل على تعزيز منظومة عمل القطاع الثالث والتعريف بأهمية الدور الذي يقدمه عبر منتجاته وخدماته المصممة استناداً للاحتياجات المجتمعية وأولوياتها المعتمدة حكومياً.

وأضافت سعادتها: "بكوننا أول جهة حكومية في دولة الإمارات تمتلك سلطة اصدار شهادات تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، نستشعر الثقة الحكومية الممنوحة لنا والمسؤولية الكبيرة التي سنحملها خدمة لوطننا ومجتمعه، وسنواصل العمل باعتبارنا نقطة الوصل بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والثالث سعياً لخلق أثر اجتماعي إيجابي مستدام وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع في أبوظبي."

وأكدت العميمي على أن شهادة التصنيف هذه ستكون بمثابة نواة لصنع أثر إيجابي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بحيث تكون القدرة على صناعة الأثر المجتمعي عبر الأعمال أمراً جوهرياً في توجهات التعاقد وشراء الخدمات والمنتجات على المستوى الشخصي والمؤسسي. وأضافت: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى شركائنا الاستراتيجيين في هذا المشروع المبتكر خاصة دائرة تنمية المجتمع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسوق أبوظبي العالمي على دورهم المميز في هذا إنجاز هذا المشروع."

آلية التقديم للحصول على التصنيف

يمكن لكافة المؤسسات التي تواءم أنشطتها الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن تتقدم بطلب الحصول على ميزات هذه الشهادة، وهي مجانية ومتاحة لجميع المؤسسات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها والتي تعتمد هدفاً اجتماعياً ضمن أهدافها المؤسسية أو التشغيلية، كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية خارج إمارة أبوظبي التقدم بطلب الحصول على الشهادة في حال أنشأت فرعاً لأعمالها بأبوظبي.

ويمكن للشركات والمؤسسات الاجتماعية، ورواد الأعمال الاجتماعيين التقدم بطلب الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي عبر الموقع الالكتروني للهيئة ومن خلال الرابط التالي: https://maan.gov.ae/maan-social-certificate/.

ميزات شهادة التصنيف

وستمنح شهادة التصنيف نوعاً إضافياً من المصداقية للعلامة التجارية في القطاعين العام والخاص في جميع إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، حيث يدل هذا الاعتراف على أن هذه المؤسسات تعمل على مواءمة أنشطتها التجارية مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي، وستساهم في دعم استدامة الشركات والربحية الخاصة بها، وتعزيز عقلية المشتريات الاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة، مع تشجيع نمو وإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة.

وستحظى المؤسسات المخولة باستخدام شعار "علامة أبوظبي الاجتماعية" كنتيجة للحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك سلاسة الوصول الحصري إلى المرشدين والمدربين، وفرص التمويل وبناء شبكات العلاقات، والتوصية بمنح التأشيرة الذهبية، وامتلاك نافذة على أنظمة إدارة التعلم، ومنصات المشتريات العامة، فضلاً عن تلقي الدعم فيما يتعلق بالتراخيص التجارية.

27 شركة حصلت على شهادة التصنيف في المرحلة التجريبية

وتلقت الهيئة خلال المرحلة التجريبية لإطلاق شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ طلبات الحصول على الشهادة من 45 شركة اجتماعية، حيث تمكنت 27 شركة منها على الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي بنجاح بعد أن استوفت كافة الشروط والمتطلبات، وهناك الآن 13 شركات تقوم بمراجعة وتحديث طلباتها لاستكمال عملية الحصول على الشهادة.

وتتمحور نطاقات أعمال هذه المؤسسات والشركات ضمن أولويات اجتماعية متعددة بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم المجتمعي والبيئة والتماسك الأسري، بالإضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع مثل أصحاب الهمم، والشباب، والطلبة، وكبار المواطنين والمقيمين، والمجتمع ككل في أبوظبي.

وفي سياق متصل، أشار سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة "معاً" إلى أثر هذا التصنيف في المساهمة في خلق طابع أو توجه جديد إلى عمليات وإدارات "المشتريات" في المؤسسات الحكومية والخاصة تستند إلى الأثر الاجتماعي لمزودي الخدمات، فضلاً عن تحفيز نمو القاطع الثالث عبر تشجيع إنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة".

والجدير بالذكر، أن هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" تعتمد إجراءات حوكمة صارمة تتوافق مع تلك الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي في مختلف برامجها ومبادراتها المبتكرة الهادفة إلى إثراء وتحفيز القطاع الثالث في أبوظبي. وتنطبق هذه الحالة بشكل كامل على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، فإضافة إلى إجراءات مراجعة طلبات الحصول على هذه الشهادة من قبل لجان متخصصة من الهيئة وشركائها، يعد تقديم تقرير سنوي حول الأثر الاجتماعي المتحقق من برامج ومبادرات الشركات الحاصلة على الشهادة شرطاً أساسياً لاستمرارية الاستفادة من ميزاتها المباشرة وغير المباشرة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.