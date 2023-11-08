ضمن فعاليات منتدى القطاع الثالث

أبوظبي: كشفت هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، مؤخراً عن إطلاق برنامج بناء القدرات للمؤسسات ذات النفع العام، الذي يسعى لدعم المؤسسات غير الربحية وتطوير أعمالها، وتحسين جودة خدماتها لمساعدتها على تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات منتدى القطاع الثالث الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تزامناً مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الثالث في أبوظبي، وانطلاقاً من أهميته في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية وإحداث أثر مستدام ينعكس على جميع أفراد المجتمع.

وتشمل أهداف البرنامج دعم مؤسسات القطاع الثالث، ومساعدتها على تحقيق الاستدامة المالية وتمكينها من التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتطوير أهدافها بالإضافة إلى بناء القدرات عبر توفير ورش عمل وجلسات توجيهية تستمر لمدة 12 أسبوعاً.

وتعمل هيئة معاً على مراقبة الممارسات العملية لهذه المؤسسات وتقديم التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالأنشطة والتطلعات، لتمكينها من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطوير إمكانياتها لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرتها على قياس الأثر الاجتماعي للخدمات التي توفرها.

ونجح البرنامج حتى الآن في تقديم الدعم ل 26 مؤسسة ذات نفع عام تعالج أولويات اجتماعية تهم أفراد المجتمع مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومواضيع أخرى كالتماسك المجتمعي وتعزيز الصحة النفسية بالإضافة الى الأولويات الصحية والاجتماعية و الثقافية وغيرها. وتؤكد هيئة معاً التزمها الدائم بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في إطار دعم مؤسسات القطاع الثالث في مختلف المجالات وتقديم الدعم اللازم لتطويرها وتسهيل أعمالها بشتى الطرق والوسائل.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في فبراير 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتتجسد مهمة الهيئة، في إحداث أثر اجتماعي إيجابي من خلال تمكين نمو القطاع الثالث والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص لتشجيع الابتكار الاجتماعي.

وتعمل هيئة المساهمات الاجتماعية معاً على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ونشط ومتعاون.

كما تحرص الهيئة على توجيه المساهمات المالية لدعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، ضمن قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية، انطلاقاً من دور الهيئة بوصفها القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية.

وتوفر هيئة المساهمات المجتمعية معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.