أبوظبي : أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اليوم عن إطلاق الدفعة السابعة من حاضنة "معاً" الاجتماعية. وتحت شعار "ريادة الأعمال للمجتمع" تتطلع الحاضنة عبر دورتها السابعة لاستقبال الطلبات الالتحاق من روّاد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماعية الأكثر ابتكاراً في مجالات المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام.

ويأتي إطلاق الدورة السابعة ضمن شراكة تربط هيئة "معاً" بمبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، مبادرة للأثر الاجتماعي التي تدير "تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين"؛ منصة الابتكار المفتوح التي تتنافس عبرها أبرز الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في العالم في سبيل تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه مختلف نواحي حياة أفراد المجتمع.

واستناداً لذلك، تتعاون هيئة "معاً" مع مجموعة من الشركاء بما في ذلك "تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين" ومنصة "ستارت إيه دي"؛ لاستقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الأساسية المرتبطة بالنهوض والتوسع الحضري المستدام والتنمية الاقتصادية العادلة، وبما يتوافق تماشياً مع الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي ينص على "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "مع ما يشهده عالمنا اليوم من تزايد في معدلات النمو السكاني والتحضر، والتغير المناخي، التي تشكل في مجملها تحديات حرجة مرتبطة بالاستدامة؛ فقد حان الوقت لتمكين مبتكرين جدد للمساهمة في الحفاظ على مستقبلنا وجعله أكثر أماناً واستدامة. وفي هذا الصدد، تلعب أبوظبي دوراً محورياً في تمكين مستقبل مستدام، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية للعام 2021.

وأشارت سعادتها إلى أهمية تمكين قطاع ثالث قادر على صنع حلول ذات أثر إيجابي لمستقبل أكثر استدامة. وقالت: "كحلقة وصل بين المؤسسات والاستثمارات للقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تعمل هيئة "معاً" على تمكين الابتكار لتحفيز التغيير الحقيقي، الذي سيكون له آثار اجتماعية جذرية ومستدامة. سيكون للدفعة السابعة من حاضنتنا الاجتماعية دور قيادي في تحفيز ريادة الأعمال ذات الأثر الاجتماعي والحلول المستدامة التي تجمع بين مختلف القطاعات لإيجاد منافع ذات أثر عميق وإحداث تغيير إيجابي".

وجرى إطلاق الدفعة السابعة كجزء من تحدي "عقد من العمل" والذي يعد مبادرة تمتد لعشرة سنوات تقوده مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة"؛ لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة عبر الحلول المبتكرة والشراكات والأفكار التحولية. وستقدم الدفعة السابعة موضوع التحدي لمجتمع الشركات الناشئة العالمي بغية الحصول على حلول متخصصة ومبتكرة، وتدعوها لتقديم مشاريعها عبر منصة الابتكار المفتوحة الخاصة بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين.

ومن جانبه، قال بدر العلماء، مدير تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين: "كمنصة للابتكار المفتوح؛ يهدف تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين إلى خلق تجمع دولي من المبتكرين القادرين على تطوير حلول قابلة للتطبيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالمجتمعات الإنسانية عالمية، سواء أكانت اجتماعية، أو ثقافية أو بيئية. نحن متحمسون تجاه شراكتنا مع هيئة "معاً" و"موئل الأمم المتحدة" ونتطلع إلى رؤية بعض الحلول المتقدمة التي يمكن تنفيذها على مستوى أبوظبي والعالم."

هذا ويستفيد المشاركون في الدفعة السابعة لحضانة معاً الاجتماعية من الشراكة التي تربط هيئة "معاً" بمنصة الابتكار وريادة الأعمال "ستارت إيه دي" الرائدة لتسريع أعمال للشركات الناشئة، المدعومة من "تمكين" وتتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها.

وقال راميش جاغاناثان، العضو المنتدب لمنصة "ستارت إيه دي": "تزامناً مع ما يشهده العالم من تقدم تقني ورقمي والسعي نحو تحقيق الاستدامة، وما يرافق كل ذلك من تغيرات في سلوكيات الاستهلاك، من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير الصناعة، تتمثل في ضرورة التركيز على الأثر الاجتماعي في جوهرها الأساسي. عبر حرصها على تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي وتحفيز والابتكار التقني، فضلاً عن مكانتها كملاذ اقتصادي آمن وبيئة ملائمة للأعمال التجارية وبيئة تنظيمية سليمة؛ أصبحت إمارة أبوظبي المكان المثالي لتنمية الأعمال ذات الأثر الاجتماعي العالمي، ونقدم اليوم دعوة لكافة الشركات الناشئة للاستفادة من هذه الفرصة. في "ستارات إيه دي" نفخر بشراكتنا مع هيئة "معاً" و"تحدي محمد بن راشد العالمي للابتكار الصناعي"، و"موئل الأمم المتحدة"؛ سعياً لدفع التحول الرقمي للتطوير الحضري من أبوظبي وبناء اقتصاد مشترك ومجتمعات ذكية ومستدامة."

وتعمل حاضنة معاً الاجتماعية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي عبر تمكين المؤسسات الجديدة والناشئة من تطوير حلول مبتكرة تعالج الأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية بما يعود بالفائدة على مجتمع الإمارة. وعبر دفعاتها النصف سنوية، تقدم الحاضنة الموارد والدعم إلى ما يصل إلى 12 من الفرق المختارة بدقة، لمساعدتهم على الابتكار والنمو والازدهار. وكهدف رئيسي، تحدد الحاضنة أبرز رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتدعمهم لتطوير شركات ناشئة ذات أثر اجتماعي مبتكر، وتمكينها من توسعة نطاقها التشغيلي ضمن مجتمع المؤسسات الاجتماعية أو الجمعيات غير الربحية.

واستناداً إلى جدوى نماذج أعمالهم، سيتم تقديم الدعم للفرق التي سيتم اختيارها ضمن الدفعة السابعة، لضمان مساهمة ابتكاراتها في إحداث تغيير جوهري في حياة مجتمع إمارة أبوظبي وفئاته المستهدفة. وبحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات المحدد بتاريخ في 16 سبتمبر 2022، ستكون الفرق المختارة أمام مجموعة واسعة من فرص التعلم والتوجيه والتمويل والتواصل، والتي تشمل فرصة حصرية لعرض مقترحات أعمالهم في "يوم العرض التقديمي" الذي سيتم تنظيمه في شهر يناير 2023 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

هذا وتواصل هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" معالجة الأولويات الاجتماعية من خلال إثراء المجتمع عبر الإبداع والابتكار لتعظيم الاستفادة من موارد مختلف القطاعات الاجتماعية، من خلال نهج استباقي يقوم على بناء مجتمع متسامح وشامل يقوم على أسر متماسكة وصحية ومسؤولة مالياً، ومع اهتمامها بتمكين مختلف أفراد المجتمع وتشجيع المسؤولية الشخصية؛ تتيح الهيئة إحداث تأثيرات عميقة وإيجابية على حياة مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في إمارة أبوظبي، بما في ذلك أصحاب الهمم، والعائلات، وكبار المواطنين والمقيمين، والأيتام، والطلبة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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