أبوظبي: أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إطلاق فعالية تطوعية في أبوظبي بالتعاون مع مركز حركة، أحد المشغلين المشاركين لبرنامج العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية الخاص بها ضمن مبادرة " نتطوع معاً"، بهدف تشجيع سكان الإمارة على اعتماد نمط حياة نشط وصحي.

وحضر الفعالية كُلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ وسعادة قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي؛ وسعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي؛ وسعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم لدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ والسيد علي صالح اليافعي، رئيس مجلس إدارة Solutions Plus؛ والسيدة أميمة الودامي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى Solutions Plus؛ والدكتورة منى جمعه البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وانطلقت مبادرة أكتيف باركس من مركز حركة من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة والإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع في جميع أنحاء أبوظبي على الاستفادة من الحدائق العامة والمساحات الخضراء لاعتماد نمط حياة نشط وصحي في الهواء الطلق. ويستمر البرنامج لمدة عام واحد بعد انطلاقه في سبتمبر الماضي، ونجح منذ ذلك الحين في استضافة 3,840 مشترك و164 متطوع عبر 498 جلسة نظمها لغاية اليوم.

وتندرج مبادرة أكتيف باركس ضمن البرامج التي نالت منح العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية تحت مظلة برنامج منح معاً، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية لبناء مجتمعات تعاونية وتكريس ثقافة المساهمة في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفعالية تأتي في إطار جهود هيئة معاً المستمرة لدعم المبادرات الرامية إلى تطوير المشاريع الموجهة نحو الأولويات الاجتماعية، بما في ذلك تشجيع ممارسة الأنشطة البدنية واعتماد نمط حياة أكثر صحة بين سكان أبوظبي لترك أثر مستدام وتحقيق الفائدة لصالح أفراد المجتمع كافة.

#بياناتحكومية

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لمحة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في فبراير 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتتجسد خطة عمل الهيئة في إحداث أثر اجتماعي إيجابي من خلال تمكين نمو القطاع الثالث المزدهر والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية، إلى جانب التعاون مع منظمات وشركات القطاعين العام والخاص لتشجيع الابتكار الاجتماعي.

وتعمل هيئة معاً على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ونشط ومتعاون.

كما تحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على توزيع جميع المساهمات على القضايا الخاصة بمجتمع أبوظبي ضمن قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية، انطلاقاً من دور الهيئة بوصفها القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية.

وتوفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازمين للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.