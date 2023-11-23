أبوظبي: كشفت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن إطلاق سلسلة من الفعاليات التطوعية في مختلف أنحاء أبوظبي لتشجيع سكان الإمارة على التفاعل والمشاركة ورد الجميل للمجتمع. وتجمع الأنشطة بين المتطوعين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، وتتيح لهم إمكانية صقل مهاراتهم واهتماماتهم بما ينسجم مع التزام هيئة معاً بمعالجة الأولويات الاجتماعية وتمكين القطاع الثالث.

وفي إطار جهودها الرامية لحماية البيئة، توفر هيئة معاً للمتطوعين فرصة قيادة مبادرة "المجتمع ينظف"، والتي تهدف إلى استقطاب 500 متطوع من السكان وطلاب المدارس والفنانين للمشاركة في حملات تنظيف جماعية للحفاظ على البيئة. كما يستهدف المتطوعون مناطق محددة في أبوظبي لجمع النفايات وفرزها وإبداع أعمال فنية منها وعرضها في المزاد العلني.

وينسجم الهدف الرئيسي لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً المتمثل في بناء مجتمع متعاون ومتماسك مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. كما تدعم هيئة معاً كبار المواطنين والمقيمين من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تشمل رحلة أجيال، وهو برنامج يعزز التواصل بين جيل كبار السن من المواطنين والمقيمين وجيل الشباب من السكان والمتطوعين.

ويساهم البرنامج في معالجة الأولويات التي تواجه كبار السن، بما فيها الاندماج في المجتمع والاحتياجات الصحية والمشاركة في الأنشطة والفعاليات. كما تنظم مجموعة من المتطوعين نزهات مشي في مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي بالتعاون مع هيئة معاً ومؤسسات القطاع الخاص، وحققت الجولة الأخيرة من برنامج رحلة أجيال نجاحاً كبيرا، واستقطبت عدداً من المتطوعين وكبار المواطنين والمقيمين ضمن تجربة غنية بتبادل الخبرات والمعارف القيّمة.

وتشمل برامج التطوع المجتمعية الخاصة بهيئة معاً العديد من المسائل المرتبطة بالصحة الجسدية والنفسية والبيئة والعزلة الاجتماعية والعنف الأسري وتعاطي المواد المخدرة وتمكين المرأة وغيرها. وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة عدد كبير من المواطنين والسكان، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشباب المعرضين للخطر والعمال والنساء والمجتمع عموماً.

ويمكن للمتطوعين المهتمين التسجيل في الأنشطة القادمة من خلال زيارة الموقع /https://maan.gov.ae/volunteer، أو تحميل التطبيق المخصص للهواتف المحمولة للحصول على المزيد من المعلومات

#بياناتحكومية

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لمحة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في فبراير 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتتجسد مهمة الهيئة، في إحداث أثر اجتماعي إيجابي من خلال تمكين نمو القطاع الثالث والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص لتشجيع الابتكار الاجتماعي.

وتعمل هيئة المساهمات الاجتماعية معاً على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ونشط ومتعاون.

كما تحرص الهيئة على توجيه المساهمات المالية لدعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، ضمن قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية، انطلاقاً من دور الهيئة بوصفها القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية.

وتوفر هيئة المساهمات المجتمعية معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.