العين: نظمت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة؛ محاضرة توعوية حول "تعزيز الثقافة المالية"، وذلك تزامناً مع الحملة التعريفية التي تنفذها الهيئة حالياً حول موضوع تعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وشهدت المحاضرة التي استضافها مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين يوم الجمعة 14 أكتوبر؛ مشاركة مميزة من مختلف فئات مجتمع المدينة خاصة الشباب الإماراتي. وقدم المحاضرة السيد أحمد النعيمي، أحد المدربين المتطوعين المتخصصين ضمن برنامج غاية للثقافة المالية الذي تنظمه الهيئة افتراضياً وبشكل دوري.

وفي كلمته الترحيبية في هذه المحاضرة، أكد الدكتور محمد الظاهري مستشار هيئة "معاً" التزام الهيئة بتقديم حلول مبتكرة قادرة على التعامل مع الأولويات المجتمعية المعتمدة في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها تعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع. وقال: "لا نعتمد في تعزيز الثقافة المالية على المبادرات والأنشطة التقليدية، بل نحرص على أن نكون أكثر قرباً من المجتمع وكذلك تقديم حلول تثقيفية مستندة إلى التقنية تطورها مؤسسات القطاع الثالث في أبوظبي."

وقدم المحاضر أحمد النعيمي لمحة عامة عن مستويات الثقافة المالية في دولة الإمارات والعالم ضمن مختلف الفئات العمرية، وسلط الضوء على أبرز النقاط القابلة للتطوير في سبيل تمكين أفراد المجتمع من تخطيط أولوياتهم المالية وإدارة ميزانياتهم وفق المتطلبات الأساسية لحياتهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

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