ترسيخاً لمكانة أبوظبي كمنصة عالمية للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

شراكة متعددة الاتجاهات تمتد لثلاثة أعوام للتعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث

من منصة "أخذ وعطاء" هيئة "معاً" تعلن عن إطلاق الدورة السادسة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية لتسريع تطوير حلول ذات أثر اجتماعي إيجابي في مجالات الثقافة المالية وتكنولوجيا التعليم

على مدار 90 يوماً، سوف يسرّع المشاركون تطوير مشاريعهم ويحظون بفرصة أكبر للحصول على المعرفة ونصائح التطوير والإرشاد، ومساحات مكتبية، والخبرة في المجالات التجارية والتمويلية

أبوظبي: أبرمت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اتفاقية شراكة مع ستارت إيه دي منصة تسريع الشركات الناشئة المدعومة من شركة "تمكين" والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. وتهدف هذه الشراكة التي تمتد على مدار ثلاثة أعوام إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين تعزيزاً لمكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي.

وتنص اتفاقية الشراكة على تنظيم ست دورات من حاضنة معاً الاجتماعية، وإنشاء مجلس استشاري أكاديمي يضم أعضاء هيئة التدريس والخبراء لتعزيز الريادة الفكرية في الابتكار الاجتماعي، والزمالات البحثية المرتبطة بالنطاق المحلي، إلى جانب عقد عدد من ندوات الأثر الاجتماعي السنوية التي ستجمع قادة الفكر لنشر وتبادل المعرفة القابلة للتطبيق.

ووقع الشراكة في منصة الابتكار الاجتماعي من هيئة معاً "أخذ وعطاء" سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية بهيئة "معاً"، وراميش جاغاناثان، العضو المنتدب ستارت إيه دي والعميد المساعد للهندسة في جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بحضور سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وجون تيت الرئيس التنفيذي في تمكين.

وتحمل الدفعة السادسة من برنامج الحاضنة الاجتماعية شعار "ريادة الأعمال للمجتمع"، وتهدف إلى تمكين وإعداد رواد الأعمال الاجتماعيين في قطاعي الثقافة المالية وتكنولوجيا التعليم، حيث تمتاز هذه النسخة بتركيزها على استقطاب سيدات ورائدات الأعمال للمشاركة.

ويسعى برنامج الحاضنة الاجتماعية إلى دعم الشركات الاجتماعية الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة تحقق أثر اجتماعي ايجابي ومستدام في معالجة الاولويات الاجتماعية المحددة وتعمل على توسيع قطاع الاعمال بما يحقق الصالح العام.

ويستقبل البرنامج الطلبات من رواد الاعمال الاجتماعيين والشركات الاجتماعية الناشئة ذات التوجه الواضح والقادر على ترك أثر إيجابي حقيقي في التعليم الالكتروني أو الارتقاء بمستوى الثقافة المالية في المجتمع، بالإضافة إلى تبسيط الاستثمارات، وتحسين عادات التمويل الشخصي. وسيفتح باب التسجيل في الدورة السادسة من 18 مارس الجاري وحتى 8 مايو المقبل. ويستهدف البرنامج اختيار ما يصل إلى 12 شركة ناشئة للانضمام اليه مع نهاية مرحلة التقديم.

وستختار هيئة "معاً" الشركات الناشئة ذات الأهداف المطروحة، والتي تستوفي المعايير والشروط، للخضوع لبرنامج تدريبي مدته 90 يومًا بهدف تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي، ستحصل الفرق الفائزة على التمويل المادي اللازم والإرشاد والتوجيه لصقل مهاراتهم، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية للعمل وإتاحة الفرصة للتواصل مع المستثمرين لاكتساب الخبرة.

وقال سعادة فيصل الحمودي: "نؤمن في هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" بأهمية التنسيق والعمل المشترك لتطوير الابتكار الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال الاجتماعيين للتطور في دولة الإمارات.

وأوضح الحمودي أن الهدف من هذا البرنامج هو رعاية وتعزيز أثر القطاع الثالث بكافة مكوناته من الشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الهادفة لدعم الابتكار الاجتماعي وتقديم أفضل الممارسات العالمية لتلبية الاحتياجات المجتمعية على تنوعها".

وأضاف الحمودي: "من خلال الدورة السادسة للحاضنة الاجتماعية التي تحمل شعار "ريادة الأعمال للمجتمع"، تستقطب هيئة "معاً" الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين الذين طوروا حلولاً وأفكاراً مبتكرة واعدة، وتتمحور نقاط الارتكاز لدينا في مجالات الثقافة المالية، وتكنولوجيا التعليم، على القطاعات الواعدة التي تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، كما نعمل على إثراء ودعم بيئة رواد الأعمال في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي ستارت إيه دي سعياً لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار الاجتماعي".

بدوره، قال أشار راميش جاجاناثان، العضو المنتدب لستارت إيه دي وعميد الهندسة المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي: "تتمتع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً بمكانة مميزة نابعة من تبني وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية على مستوى المنطقة والعالم، وذلك عبر التزامهما بدعم رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تحفيز مستويات نمو أعمالهم استناداً إلى الابتكار وبما يحقق المصلحة الاجتماعية.

وأضاف: شراكتنا مع هيئة "معاً" هي بادرة جهد مشترك لرعاية رواد الأعمال الاجتماعيين في المستقبل ومساعدتهم للمضي قدماً في مسيرة التطوير المجتمعي وتحصيل فائدة مستدامة لمجتمعاتهم والعالم أجمع".

وأضاف: "وفقاً للتقارير الأخيرة، يُقدر حجم سوق تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي، ويقدر قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، في حين أن أكثر من 38 في المائة من البالغين في دولة الإمارات يتطلعون إلى تحسين مستويات ثقافتهم المالية. وبالتالي، اخترنا هذا العام أن يركز برنامجنا على الشركات الناشئة الملتزمة بتقديم حلول في مجالات التعليم الالكتروني والثقافة المالية والاستدامة. وفي بلد يمتلك هذا العدد من الشباب والتنوع في السكان وقطاع أعمال متمكن وأجندة ابتكار قوية؛ نرى فرصة لا مثيل لها لتعزيز روح ريادة الأعمال الاجتماعية وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالها لصالح المجتمع."

باعتبارها واحدة من الركائز الخمس الرئيسية لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، تسعى الحاضنة الاجتماعية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي، سعياً لتطوير الحلول المبتكرة التي تعالج الأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي كل عام تقوم الحاضنة باختيار نخبة من الشركات الناشئة الواعدة، لتزودها بالموارد وسبل الدعم لتحقيق النمو والازدهار.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.