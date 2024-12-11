يستضيف معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، فعالية إنوفيشن فورمبيليتي لمناقشة منظومات التعاونية للتنقل المبتكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمت مناقشة أهمية التعاون بين مختلف الجهات، بما في ذلك الشراكات الخاصة والعامة، لإنشاء نموذج ومنظومة أعمال ناجحة للتنقل المبتكر خلال فعالية إنوفيشن فورمبيليتي في أوتوميكانيكا دبي 2024، والتي استمرت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب استراتيجية دبي للقيادة الذاتية، ستكون 25% من مجمل رحلات النقل في دبي ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يحقق هذا التحول فوائد بعيدة المدى، بما في ذلك تحسين جودة الحياة والسعادة، وزيادة السلامة بنسبة 12%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 12%، وزيادة كفاءة التنقل بنسبة 20%، على سبيل المثال لا الحصر، حيث تقدر قيمة الفوائد الاستراتيجية للقيادة الذاتية في إمارة دبي بأكثر من 22 مليار درهم إماراتي سنويًا.

وقد استعرضت جلسات النقاش خلال معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 رؤية دبي للتنقل المستقبلي، والتي تضمنت وسائل نقل متعددة، بما في ذلك سيارات الأجرة الآلية، والمترو بدون سائق، والحافلات ذاتية القيادة، والخدمات البحرية، كما احتلت التقنيات الناشئة مثل هايبرلوب، وحلول الإقلاع والهبوط العمودي، ونظم التنقل المشتركة بين الأقران، وأدوات التوجيه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والخيارات المستدامة مثل المركبات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية، مركز الصدارة أيضًا.

وخلال المؤتمر، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة النقل في هيئة الطرق والمواصلات: "تتضمن ركائز نجاح مشاريع التنقل المبتكرة في دبي القيادة والرؤية، وبناء الفريق، والمعرفة والقدرات، والابتكار، ودعم البنية التحتية، والاقتصاد الداعم. ويشكل التعاون بين المؤسسات العامة ومقدمي التكنولوجيا أهمية بالغة في إنشاء منظومة مبتكرة، كذلك للقطاع الخاص دور حيوي في الاختبار والشهادات والبحث والتطوير لحلول النقل ذاتية القيادة في دبي".

وفي مكان آخر من فعالية إنوفيشن فورموبيليتي، دارت المناقشات الرئيسية عن تحرك صناعة السيارات نحو قدر أعظم من الكفاءة والاستدامة، حيث تقود التوجهات مثل التحول الكهربائي والحلول المحايدة للمناخ والتنقل المتصل والقيادة الذاتية والتنقل كخدمة، الموجة التالية من التطورات، مما يضع حجر الأساس لتحقيق تحول ثوري بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "تسلط فعالية إنوفيشن فورموبيليتي في معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تعريف النقل، حيث تعمل هذه المنصة على جمع أصحاب الشأن لمواجهة التحديات واغتنام الفرص داخل منظومة النقل سريعة التطور من خلال مواكبة أحدث التوجهات مثل القيادة الذاتية والتنقل المحايد للمناخ والرقمنة، لذا فمن الضروري أن نشهد التعاون الذي سيشكل مستقبل هذا القطاع".

هذا ويشهد المعرض هذا العام عودة فعالية "أفريكونيكشنز" لاستكشاف التنوع الغني والفرص الديناميكية التي يوفرها قطاع المركبات في القارة الأفريقية.

وتسلط كلير داواي، الرئيسة التنفيذية لمجلس رواد الأعمال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الضوء على الفرص والتحديات في سوق خدمات المركبات في أفريقيا، حيث ستستكشف آفاق النمو المستقبلية في سوق خدمات المركبات في أفريقيا، بينما سيبحث زيشان راز، مدير مبيعات زيوت التشحيم الدولية في إينوك، الفرص والتوجهات في سوق زيوت التشحيم في أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، سيناقش أشوين رادهاكريشنان، المدير المساعد لبرامج وزارة الداخلية في شركة إس جي إس الخليج المحدودة، كيفية التعامل مع الامتثال التنظيمي بين أفريقيا والإمارات العربية المتحدة في قطاع السيارات، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المناطق.

تحتفل الدورة الحادية والعشرون من معرض أوتوميكانيكا دبي بأكثر من عقدين من الابتكار في قطاع خدمات للسيارات، والتي تقام بدعم من وزارة البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد المعرض لهذا العام مشاركة 2228 عارضًا بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستقبل حضور أكثر من 56,000 زائر.

سيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 تسعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والاتصالية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء والإدارة والحلول الرقمية.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 10 الى 12 ديسمبر 2024. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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