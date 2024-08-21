رحلة تعليمية ممتعة لا تنتهي وأجواء تفاعلية تستهدف الطلبة والعائلات

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة : تطلق هيئة الشارقة للمتاحف فعالية " العودة الى المدارس “تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي 2024-2025، في مركز الرحمانية بالشارقة، خلال الفترة من 22-25 أغسطس الجاري، تحت شعار " متاحف الشارقة: رحلة تعليمية ممتعة لا تنتهي"، بهدف خلق أجواء تفاعلية لدى الطلبة، تمهد لهم الطريق لبداية عام دراسي لا ينسى، علاوة على غرس قيم التعليم المستدام وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، وإثراء المحتوى الثقافي والتعليمي ونشر الوعي بأهمية المتاحف.

تأخذ الفعالية الطلبة من مختلف الفئات العمرية وذويهم عبر سلسة من الورش التعليمية وألعاب تفاعلية ومعروضات متنوعة، في رحلة إبداعية تقدم لهم تجارب غنية من الساعة 10:00 صباحاً و11:00 مساءً. كما تسهم في نشر الوعي الثقافي بين الأجيال الشابة وتعزز القدرات الإبداعية لدى الأطفال، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، الذي أشار الى أن "المتاحف وُجدت لتكون مدرسةً لأبنائنا والأجيال القادمة."

يمكن للمشاركين في الورش المقدمة في الفعالية، والتي تستهدف جميع الفئات العمرية بدءًا من سن 6 سنوات، استكشاف عالم الآثار في ورشة "ترميم الفخار" من متحف الشارقة للآثار، حيث سيتعرف الأطفال على تقنيات الترميم، مما يعزز لديهم أهمية الحفاظ على التراث. وللأطفال المبدعين، يقدم حصن الشارقة ورشة "تلوين مجسم واجهة الحصن"، بينما يقدم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ورشة "النقوش الإسلامية" لتعلم طباعة النقوش ودمج الخط العربي مع التصاميم الزهرية.

كما يمكن للمشاركين تجسيد جمال الطبيعة في ورشة "رسم المناظر الطبيعية" التي يقدمها متحف الشارقة للفنون، بينما يتعرف الأطفال على الزخارف التقليدية في ورشة "حقيبة بطابع تراثي" من متحف الشارقة للتراث. ويقدم متحف الشارقة البحري ورشة "الكتابة والتلوين على القمصان" لإبراز أهمية التاريخ البحري، في حين يتعرف الأطفال الأكبر سنًا على فن التذهيب في ورشة المقدمة من متحف الشارقة للخط. هذه الورش مجتمعة تهدف إلى تطوير تجربة الزائر وتعزيز المشاركة المجتمعية.

إلى جانب ذلك، ستعرض مجموعة نماذج من المقتنيات والمعروضات بشكل تفاعلي، مصممة لتثقيف الزوار حول الحياة البحرية والتاريخية والتراث الثقافي. تشمل هذه المعروضات صور رقمية لـسمكة صندوق البحر، المعروفة بخصائصها وبيئتها الفريدة وصور رقمية لدنانير قديمة من عهد عبد الملك بن مروان.

كما ستُعرض نماذج من مقتنيات منها "شاهد قبر" حجري من مليحة مع نقوش جنائزية بخط المسند العربي الجنوبي، يعود تاريخه إلى الفترة من 250 إلى 0 قبل الميلاد، ما يوفر لمحة عن الممارسات الجنائزية القديمة وخط المسند. كما ستُعرض نسخة من اللوحة الشهيرة "الكتب المهجورة" التي تعود إلى عام 2011 للفنانة الإماراتية الدكتورة نجاة مكي . سيتعرف الجمهور أيضاً على عادات الضيافة في دولة الإمارات من خلال دلة قهوة تراثية مع الفناجين

وعمدت هيئة الشارقة للمتاحف على تنظيم هذه المعارض بغرض تقديم المعلومات للطلبة التي تمزج المعرفة العلمية والتاريخ الثقافي، مما يجعل الحدث فرصة لإشراك الأطفال في التراث الثقافي الغني للشارقة عبر تجارب تعليمية تفاعلية وعملية ممتعة تدعم رؤية الهيئة في تنشئة مجتمع واعٍ بأهمية المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة وممتعة.

هذا وتدعو هيئة الشارقة للمتاحف العائلات الى اغتنام الفرصة بزيارة مركز الرحمانية بالشارقة ليكونوا جزءًا من رحلة تعليمية فريدة ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة الرسمي sharjahmuseums.ae.

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