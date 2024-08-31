الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، داعية الطلبة للمثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والاستفادة من كافة الفرص والخيارات، متمنية لهم التوفيق والسداد في عامهم الدراسي.

جاء ذلك على هامش زيارات قامت بها الهيئة في عدد من مدارس الإمارة، بغرض الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها، حيث التقت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية فيها.

ورفعت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " حفظه الله"، على دعمه المتواصل للتعليم، مؤكدة أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز كما أشارت إلى أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.

وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور في سياق توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار معربة عن ثقتها بأن العمل المشترك هو ما يقود إلى تحقيق نجاح مستدام في المسيرة التعليمية، مؤكدة أيضا على دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية من خلال تواصلهم الإيجابي مع مدارس أبنائهم ومتابعتهم المستمرة، وتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، مما يعزز من نجاح أبنائهم وتميزهم.

بدوره هنأ سعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح معربا عن أمله في أن يكون العام الدراسي حافلاً بالإنجازات والنجاحات للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، كما أثنى على الجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية لتوفير انطلاقة سلسة ومتميزة للعام الدراسي، مشيداً بعملهم المتواصل خلال الفترة التي سبقت بدء دوام الطلبة لتجهيز البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة، كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة تعليمية مناسبة ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الأكاديمية للطلاب.

وذكر الحوسني أن الهيئة أطلقت حملة "العودة إلى المدارس" هذا العام تحت شعار "مدرستي تبتكر"، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة، معربا عن أمله بأن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنماء بفضل تضافر جهود الجميع لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في توفير تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً. وخاطب الحوسني أبنائه الطلبة داعيا إياهم الى العمل الدؤوب والإصرار والاجتهاد، متمنيا للجميع عاما دراسيا ملئ بالنشاط والجد، والصحة والسلامة.

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