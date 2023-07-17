مسقط : عقد بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- الاجتماع الدوري لهيئة الرقابة الشرعية، وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة كثير من المنتجات المصرفية التي يتعامل البنك بها أو يريد التعامل بها حتى تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشهد الاجتماع مُشاركة أعضاء الهيئة الذين أسهموا بنقاشات علمية وثرية فاعلة في كل ما يتعلق بالصناعة المصرفية الإسلامية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية شخصيات مميزة تتسم بخبرة واسعة في مجال المالية الإسلامية، و تؤدي دورًا حاسمًا في توجيه عمليات بنك نزوى لضمان التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية، وتعقد الهيئة اجتماعات منتظمة؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل الإسلامي والاستثمارات والمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و حول الاجتماع المُنعقد سلط الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي الضوء على أهمية دور بنك نزوى في تقديم حلول تمويلية ابتكارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية و قال: "إن اجتماع هيئة الرقابة الشرعية يؤكد التزامها بأعمال الرقابة والتوجيه لضمان تقديم البنك لعملائه الكرام خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وستكون الثقة بالهيئة وقرارتها في تحقيق الهدف المرجو في محلها إن شاء الله، والهيئة الشرعية في بنك نزوى تؤكد سعيها إلى ضمان الشفافية و الإنصاف، كما نسعى أيضًا إلى الابتكار في انسجام تام مع نسيج القيم الثرية لأحكام الشريعة التي تُلهم و توجه كل مساعي البنك، كما تلتزم الهيئة الشرعية لبنك نزوى بالسعي نحو رفع مستوى التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية، و تعزيز الازدهار المالي وتعزيز التقدم الاجتماعي بالتوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وقد تناولت المناقشات التي جرت خلال الاجتماع مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك التمويل الإسلامي وإدارة المخاطر و حوكمة الشركات و المسؤولية الاجتماعية، حيث قدم أعضاء المجلس رؤى قيمة و توجيهات في المسائل التي نوقشت من أجل تعزيز قدرات بنك نزوى في تقديم خدمات للعملاء تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية.

الجدير بالذكر أن بنك نزوى لا يزال مستمرًا في ريادته وحفظ مكانه في طليعة البنوك التي ترعى الابتكار في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان، ويقدم باستمرار منتجات وخدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المالية للأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلول مصرفية إسلامية، إن التزام بنك نزوى بتقديم حلول مالية أخلاقية و مستدامة؛ أكسبه التقدير و الثقة بين عملائه في أنحاء السلطنة كافة.

وتجسيدًا لمهمته في أن يكون الخيار الأفضل للأفراد والشركات الباحثة عن حلول مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يواصل بنك نزوى اعتماد أحدث التقنيات في القطاع المصرفي والممارسات المبتكرة مع الحفاظ على الطابع الأخلاقي و الشفاف للتمويل الإسلامي.

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