المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يُقام منتدى تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري، والذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية ومنظمة GO15 ومنظمة Med-TSO، والذي سيعقد يومي 27 و28 أكتوبر 2024.

واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققته منتديات تخزين الطاقة في العامين 2022 و2023، تهدف نسخة هذا العام من المنتدى أن توفر منصة بارزة لتعزيز المناقشات حول مستقبل قطاع الطاقة مع التركيز على التكنولوجيا وتطوير الأسواق والربط الكهربائي وحلول التخزين وكفاية الموارد لتحقيق شبكة خالية من الانبعاثات، كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون والحوار بين قادة الطاقة على المستوى العالمي وعلى صعيد المنطقة.

وانطلاقًا من موقعها الريادي في قادة دفة قطاع الطاقة في منطقة الخليج، تلعب هيئة الربط الكهربائي الخليجي دورًا بارزًا في ضمان الموثوقية والكفاءة واستدامة أمن الطاقة في دول مجلس التعاون، ومن خلال ربط شبكات الكهرباء فيما بنها، مكّنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تجارة الكهرباء، مما أدى إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية واستقرار الشبكة في جميع أنحاء المنطقة. وتضع هذه البنية التحتية المترابطة دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة نقل الطاقة وتوفر المرونة والكفاءة الضرورية لدعم شبكة خالية من الانبعاثات للمستقبل.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى الذي ستعقده الهيئة بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي (إبري)، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين أعضاء منظمة (GO15) الدولية، والتي تضم كبار مشغلي شبكات الكهرباء العالمية، وتغطي ما يقرب من 80% من مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية، وما يقرب من 21 % من مجمل الانتاج العالمي للطاقة المتجددة، وكذلك مشاركة منظمة مسيّري شبكات نقل الكهرباء في حوض البحر الأبيض المتوسط (Med-TSO)، بمشاركة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، والمديرين، والمتخصصين بما في ذلك شخصيات بارزة من قطاع الطاقة العالمي،

من جانبه، أكّد سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التزام الهيئة بدفع التعاون الاقليمي والعالمي للطاقة وقال: "إننا في هيئة الربط الكهربائي الخليجي ملتزمون بتمكين التحول في مجال الطاقة في منطقة الخليج من خلال تعزيز الربط وتمكين تجارة الطاقة الكهربائية الفعالة والتعاون الاقليمي. ويمثل هذا المنتدى فرصة حيوية لاستقطاب قادة الفكر وصناع القرار العالميين لصياغة استراتيجيات الطاقة في المستقبل، وسيظل ما نقوم به نحو تحقيق مستقبل طاقة مرن ومستدام في صميم أهدافنا، وإننا نتطلع إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدفع التحول اللازم لتحقيق أهداف صافي صفر انبعاثات".

دور معهد بحوث الطاقة الكهربائية (إبري)

معهد بحوث الطاقة الكهربائية (إبري) مؤسسة مستقلة غير ربحية للبحث والتطوير في مجال الطاقة، ويلعب دورًا محوريًا في الحدث، وسيقدم الدكتور أرشاد منصور، الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية كلمة رئيسية تركِّز على مشهد الطاقة العالمي وكيف يمكن للتعاون الاستراتيجي أن يقود أهداف الانبعاثات الصفرية، كما سيرأس معهد بحوث الطاقة العديد من الجلسات الأخرى، بما فيها المناقشات حول الركائز الفنية الضرورية للتحول في مجال الطاقة والرؤى حول تحسين الشبكة لدعم مستقبل مرن وبأسعار معقولة خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وقال منصور: "يتشرف معهد بحوث الطاقة الكهربائية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومنظمةGO15، ومنظمة Med-TSO، والمشاركة في هذا الحوار الهام عن التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة. وسيتواصل بحثنا وتعاوننا العالمي لدعم قطاع الطاقة في التغلب على تحديات المرونة والموثوقية، بينما نسعى بشكل جماعي إلى تحقيق أهداف صافي صفر الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله".

ملتقى عالمي لقطاع الطاقة

وستناقش الجلسات الرئيسية استراتيجية قطاع الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني وتسريع جهود إزالة الكربون من خلال التعاون والابتكار العالمي، كما تدور الجلسات حول تحسين الشبكة الإقليمية لتمكين مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وموثوق به وبأسعار معقولة والتي ستسلّط الضوء على دور البنية التحتية القوية للشبكة الإقليمية في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، واستعراض تقنيات تحسين الشبكة، ومناقشة التقنيات الحديثة والتخطيط المتطور والكفاءات التشغيلية اللازمة لتعزيز مرونة الشبكة والقدرة على تحمل التكاليف والتحولات السوقية اللازمة لدعم تحول الطاقة، ومناقشة وعرض التقنيات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعمليات الشبكة والتخطيط.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى مجموعة متنوعة من الجلسات والتي تتضمن مناقشات يرأسها خبراء بارزون من هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومنظمة GO15، ومنظمة Med-TSO، ومعهد بحوث الطاقة الأمريكية (إبري)، لتناول مواضيع مهمة مثل تخطيط الشبكات وإصلاح الأسواق ودور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشبكة ونشر وتعزيز تقنيات الشبكات. وسيقدم المشاركون البارزون من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين وممثلي الحكومات من دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وجهات نظر مميزة في هذه المناقشات، مما يضمن استكشافًا شاملاً للاستراتيجيات الرامية إلى تمكين التحول الموثوق والمستدام للطاقة.

وكذلك تهدف هذه الجلسات إلى تقديم رؤى عملية عن أهمية تحمل التكاليف والمرونة والاستدامة خاصة مع دمج قطاع الطاقة للعديد من الموارد واستخدام تقنيات توليد آخرى متطورة.

كما يوفر المنتدى منصة متميزة للتواصل وتعزيز المناقشات حول التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول العالمي للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة، ويتضمن مناقشات حول خطط تحقيق الحياد الصفري، والتكامل الإقليمي، والإطار التنظيمي، ويسلط الضوء أكثر على الجهود المبذولة، في تقليل الانبعاث الكربوني.

وإلى جانب المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي عضو مجلس إدارة منظمة GO15، والتي تضم كبار مشغلي شبكات الكهرباء العالمية، وتغطي ما يقرب من 80% من مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية، وما يقرب من 21 % من مجمل الانتاج العالمي للطاقة المتجددة، بأنه سيحضر المنتدى السيد مانو أستانا، الرئيس التنفيذي لشركة PJM الأميركية وعدد من نواب الرؤساء التنفيذيين من KPX من كوريا الجنوبية، RTE الفرنسية أو Terna الإيطالية.

وفقًا لـ "برونو ماير"، الأمين العام لـ GO15: "إن النمو في الطلب على الكهرباء، إلى جانب الزيادة في حصة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، سيستلزم استثمارات ضخمة في بنية الشبكات الكهربائية على مستوى العالم. وستطلب ذلك اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية الآن لمواجهة هذا التحدي".

وسيُسهم هذا المنتدى في تعزيز الأهداف المشتركة لتحول الطاقة والالتزامات المتعلقة بالحياد الكربوني، استنادًا إلى نتائج مؤتمر المناخ (كوب 28) وتعزيز التعاون بين الدول لضمان مستقبل طاقة أنظف وأكثر مرونة.

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