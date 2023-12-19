أبوظبي، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين حول عددٍ من المبادرات البيئية الرئيسية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن حفل رسمي حضره سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

ويغطي النطاق الواسع لمذكرة التفاهم، التعاون في مجالات تعلقت بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ويتضمن تبادل المعرفة، ونشر الوعي البيئي، إضافة إلى بناء جسر للتواصل والمعرفة بين الجهات الوطنية المعنيّة بمسائل الطاقة والبيئة، وعقد حوار شامل حول البيئة، والإسراع في تدابير العمل المناخي.

وتشمل المجالات المهمة الأخرى للتعاون والتنسيق المشترك، التواصل مع الشباب في إمارة أبوظبي وتوفير التدريب لهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي. وتنص مذكرة التفاهم على استكشاف مجالات الدراسات ذات الصلة، ومشاركة المعرفة الفنية حول تحسين جودة المياه، إضافة إلى تبادل المعرفة والبيانات والخبرات حول المسائل المرتبطة بجودة الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة، بما يسهم في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي، والاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على استكشاف الفرص لتعزيز مرونة قطاع المياه والكهرباء في مواجهة التغير المناخي، وبحث مجالات التعاون حول سُبُل التكيف مع مخاطر التغير المناخي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في دولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "نحن سعداء بشراكتنا مع طاقة حيث سنبدأ بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في أجندة الاستدامة في أبوظبي. ومن خلال العمل معًا، سنكون قادرين على تعزيز قطاع الطاقة والتأكد من أننا جميعًا متحدون في التزامنا بمكافحة تغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي وافق عليها المجلس التنفيذي مؤخرًا، والمساهمة على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 من أجل مستقبل أكثر استدامة وصحة للجميع."

ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "نحن في "طاقة" نولى الاستدامة البيئية أهمية خاصة، حيث نضعها في صلب أعمالنا، وهي تشكل حزءاً من استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وانطلاقاً من موقعنا كأكبر جهة مورِّدة للكهرباء والمياه على مستوى دولة الإمارات، فإننا نضطلع بدور رئيسي للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الدولة. وإلى جانب ذلك، فإنه من الأهمية بمكان العمل والتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية الأخرى بهدف التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن عملية توليد الكهرباء وتحلية المياه. ومذكرة التفاهم هذه تشكل نموذجًا يُحتذى للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لمعالجة هذه القضية الهامة لمستقبل دولتنا."

وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ستعمل "طاقة" والهيئة بشكل مشترك لاستكشاف معايير من شأنها ضمان التزام الشركات المحلية بأعلى المعايير البيئية والمناخية.

وتغطي مذكرة التفاهم كذلك، الفرص لبرامج تدريبية لموظفي الطرفين، تشمل مواضيع تتعلق بالقضايا البيئية، والأمور التنظيمية، وأسواق الكربون. كما سيتم استكشاف مجالات أبحاث من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، إضافة إلى أبحاث الغلاف الجوي والحياة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك على مدى ثلاث سنوات، وهي فترة سريان مذكرة التفاهم.

#بياناتحكومية

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

نبذة عن "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتُعدّ "طاقة" من الشركات المساهمة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكد إن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

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