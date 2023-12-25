أبوظبي: أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن اكتشاف ثمانية أنواع جديدة من اللافقاريات، التي أضيفت لأول مرة إلى قوائم علم تصنيف الكائنات الحية خلال عام 2023، والتي تم تأكيدها علمياً في وقت سابق من هذا العام. تنتمي جميع الأنواع التي تم اكتشافها إلى نفس عائلة الدبابير (Spheciformes: Crabronidae) وتعرف باسم "الدبابير الحفارة". وتم اكتشاف الأنواع الجديدة في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية البدع، ومحمية برقا الصقور، ومحمية الحبارى – التي تعتبر جزء من شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية هذه الشبكة في المحافظة على التنوع البيولوجي لإمارة أبوظبي.

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "نحن فخورون بالإعلان عن اكتشافنا لثمانية أنواع جديدة من اللافقاريات في أبوظبي تضاف لأول مرة إلى قوائم العلم. ويؤكد هذا الاكتشاف على أهمية إمارة أبوظبي كموطن فريد للتنوع البيولوجي، وللعديد من الأنواع التي لم يتم تسجيل مشاهدات عن وجودها في أي مكان آخر من العالم. كما يدل هذا الاكتشاف على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال البحث العلمي – والتي تعتبر واحدة من الأولويات الإستراتيجية الرئيسية للهيئة، والتي مكنتها من تحقيق هذا الاكتشاف الهام. ونحن نتطلع إلى تبادل خبراتنا مع شركائنا في جميع أنحاء العالم حول الوسائل العلمية المستخدمة، بالإضافة إلى المعلومات التفصيلية حول الأنواع الجديدة المكتشفة".

وأضافت: "إن حقيقة اكتشاف هذه الأنواع داخل محميتنا الطبيعية هي دليل على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، حيث ساهمت الجهود التي نبذلها في هذا المجال في المحافظة على الأنواع وتوفير ظروف مناسبة لتنمو وتتطور في بيئاتها الطبيعية".

والدبابير الحفارة هي دبابير انفرادية، التي تقوم إناثها ببناء عش لصغارها وتملؤه بالحشـرات الصغيرة التي يتم اصطيادها وشل حركتها لتغذية اليرقات. بعد ذلك تخرج الصغار في النهاية من العش كدبابير بالغة. ستبحث هذه الدبابير البالغة عن شريك، وإذا كان الدبور أنثى، فسوف تبدأ في بناء وتوفير عش لوضع بيضها.

ويشار إلى أن الباحثين في الهيئة استخدموا مصائد على شكل هيكل يشبه الشبكة مثبت على إطار معدني، والذي تم استخدامه لاصطياد الحشرات الطائرة، ووضعها في زجاجة تحتوي على محلول للحفظ. وتم فرز الحشرات التي تم جمعها من قبل الباحثين بالهيئة، بالتعاون مع مجموعة من خبراء الحشرات الدوليين، حيث تم إجراء عملية مطولة من البحث لتصنيف ووصف هذه الأنواع الجديدة التي أضيفت إلى قائمة العلم.

وتمتلك هيئة البيئة - أبوظبي مجموعة واسعة من اللافقاريات، ويتم الاحتفاظ بجميع العينات والاكتشافات الجديدة في قاعدة بيانات ستكون متاحة قريبا على الإنترنت لاستخدامها من قبل الباحثين وعلماء الطبيعة وحتى عامة الجمهور، والتي تعرض تنوع اللافقاريات في إمارة أبوظبي.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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