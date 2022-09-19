أبوظبي: فازت هيئة البيئة – أبوظبي بجائزة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "لييد" (العمليات والصيانة) الإصدار 4.1، والتي يقدمها المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، وهو يعتبر نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم. وقد منحت الهيئة هذه شهادة تقديراً لجهودها المتميزة في إدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة ولتطبيقها معايير الاستدامة في ثلاثة من منشآتها.

كما حصلت الهيئة على شهادة "لييد" البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة عن مقرها الرئيسي في أبوظبي مبنى المعمورة، وعن محمية الوثبة للأراضي الرطبة، في حين حصلت مكاتب هيئة البيئة - أبوظبي في مدينة العين على شهادة لييد" الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة. وقد أشاد المجلس الأمريكي للمباني الخضراء لإدارة هيئة البيئة - أبوظبي المستدامة للمرافق وريادتها في مجال الطاقة والتصميم البيئي.

كما أشاد المجلس الأمريكي للمباني الخضراء بالهيئة لالتزامها واستيفائها كافة معايير الاعتماد اللازمة والتي تشمل إدارة جودة البيئة الداخلية، بما في ذلك جودة الهواء، واستخدام مواد التنظيف الخضراء، وإدارة الآفات، ومنع التدخين في مبانيها. كما تعتبر الهيئة موفرة للطاقة بسبب تقليل استهلاك الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة، وخفض معدل استهلاك المياه المبردة وأعداد المبردات المستخدمة في مرافقها الثلاثة الفائزة.

كما تضمنت الإنجازات البارزة التي حققتها هيئة البيئة - أبوظبي استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات في إدارة النقل التابعة لها، وتدابير كفاءة استخدام المياه مثل كفاءة التجهيزات الصحية وانخفاض كثافة استهلاك المياه، فضلاً عن سياسة الشراء المستدامة للمواد الاستهلاكية والمكتبية، والإدارة الإيجابية للمرافق وسياسة تحديث المنشآت، وفصل النفايات المكتبية وإعادة تدويرها، والتي أكدت جميعها مدى التزام الهيئة بمعايير البيئة والاستدامة والممارسات المسؤولة. وقد أظهرت بيانات تشغيل المباني للفترة 2020-2021 أن الهيئة ترقى إلى مستوى معايير شهادة "لييد".

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "نسعى في هيئة البيئة - أبوظبي لنكون قدوة بيئية يُحتذى بها. إذا أردنا أن نحث شركاءنا على حماية بيئة أبوظبي وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا. لذلك، عملنا بجد لضمان أن تكون جميع أصولنا المادية مستدامة وخضراء؛ حتى نتمكن من أن نكون مؤسسة موثوقة وتعتمد معايير الاستدامة والممارسات المسؤولة في إدارة منشآتها. ونحن سعداء بمكافأتنا على هذه الجهود، وأنا فخورة جداً بفريقي لتنفيذه المستمر للممارسات المستدامة بيئياً، الأمر الذي ساهم بحصولنا على شهادة "لييد" المعترف بها من هذه الجهة الدولية المرموقة".

وقالت فاطمة محمد المرزوقي، مدير إدارة المرافق والشؤون الإدارية في هيئة البيئة - أبوظبي: "على الرغم من أن رحلة الحصول على شهادة "لييد" كانت طويلة، حيث كان علينا تنفيذ سياسات معينة بشكل استباقي، وضمان تزويد أصولنا بمعدات صديقة للبيئة، إلا أننا تمكّنا من تحقيق هدفنا. ونحن من بين الجهات القليلة في أبوظبي التي حصلت على شهادة "لييد"، ويشرفنا أن نكون إلى جانب المباني الأخرى التي تتوافق مع معايير نظام تصنيف المباني الخضراء مثل المقر الرئيسي لأدنوك، ومبنى سيمنز في مدينة مصدر، والمقر الرئيسي لشركة مصدر، ومبنى الهيئة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مصدر أيضاً".

تتوافق هذه الشهادة مع الأولوية الاستراتيجية لهيئة البيئة - أبوظبي "الريادة في الاستدامة البيئية المؤسسية"، والتي تهدف إلى الحد من البصمة البيئية للهيئة، وتعزيز الكفاءة، وزيادة الوعي حول الاستدامة.

ويشار إلى أنه للحصول على شهادة "لييد" يجب اجتياز مرحلتين؛ المرحلة الأولى يشمل تقييم المعرفة العامة بالممارسات المتعلقة بالمباني الخضراء، وتنفيذ التدابير اللازمة لمدة 12 شهراً، تليها مرحلة ثانية مدتها 18 شهراً تركز على مراقبة الأداء والحصول على الشهادة.

دخلت الهيئة في شراكة مع الشركة العالمية لخدمات الطاقة والهندسة البيئية (GE3S)، وهي شركة استشارية ساعدت هيئة البيئة - أبوظبي في اعتمادها، حيث ساهمت في تقييم ممارسات هيئة البيئة - أبوظبي على مرافقها والتزامها بمعايير أداء "لييد"، وحددت الإجراءات والتدابير التحسينية اللازمة لرفع كفاءة مبانيها. كما قامت الشركة الاستشارية بإعداد جميع الخطط والإجراءات والتحليلات والوثائق التي يجب تقديمها إلى المجلس الأمريكي للمباني الخضراء للحصول على شهادة "لييد".

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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