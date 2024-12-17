أبوظبي: بالتزامن مع عام الاستدامة، حققت هيئة البيئة – أبوظبي إنجازاً جديداً بفوزها بالمركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2024 في دورتها السابعة عشرة، ضمن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة. ويأتي هذا الفوز استكمالاً لمسيرة التألق بعد حصولها على المركز الثالث في الدورة السابقة، مما يعكس التزام الهيئة الدائم بتعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في إمارة أبوظبي والمنطقة.

جاء هذا التتويج خلال حفل أقيم تحت رعاية وبحضور سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، الذي كرّم المؤسسات المتميزة في مختلف القطاعات لدورها البارز في تحقيق الاستدامة. وتعد الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة معياراً هاماً لتحفيز المؤسسات على اتباع خطوات استباقية نحو مستقبل مستدام، ودعماً لمسؤوليتها البيئية والاجتماعية.

وتم اختيار هيئة البيئة – أبوظبي بناءً على معايير صارمة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتشمل تبني الاستدامة، التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تضمنت المعايير الابتكار في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، حماية التنوع البيولوجي، وتبني سياسات بيئية متقدمة تساهم في التنمية المستدامة.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، أكدت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: " إن فوزنا بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام الثاني على التوالي يعكس التزامنا العميق بقيم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ويعتبر دليلاً على جهودنا المستمرة في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف مشاريعنا ومبادراتنا. وإننا نشعر بالفخر بأن جهودنا تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا نحو إرساء ممارسات فعّالة تساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وأضافت سعادتها: "نحن نؤمن بأن الاستدامة هي أساس النجاح طويل الأمد لأي مؤسسة، ونعمل بجدية على مواءمة استراتيجياتنا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية. إن حصولنا على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يشكل حافزاً لنا لمواصلة العمل نحو تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة."

واختتمت سعادتها بأن هذا الفوز يعزز جهود الهيئة المستمرة في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مؤكدةً على أهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

يذكر أن الجائزة تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي أول منصة من نوعها في المنطقة مخصصة لتكريم المؤسسات التي تتبنى ممارسات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وتُعد هذه الجائزة واحدة من أكثر الجوائز دقة واحترافية في المنطقة، وواحدة من أرقى الجوائز في هذا المجال على مستوى المنطقة.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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