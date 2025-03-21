أبوظبي: ضمن جهودها لتعزيز البحث العلمي وقعت هيئة البيئة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعنى بتوظيف الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية لدعم جهود الهيئة في مجالات البحث والتدريب والدراسات والمسوحات الميدانية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم، كل من سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، و الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث التزم الطرفان بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المعرفة والتدريب على مواجهة التحديات البيئية والاستدامة بما يلبي احتياجات المجتمع.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، على أهمية الشراكة قائلةً: "نؤمن في هيئة البيئة – أبوظبي بأن البحث العلمي والدراسات المتخصصة ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا في الاستدامة البيئية. ومن خلال شراكتنا مع مركز تريندز والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، نسعى إلى بناء منظومة بحثية متكاملة تدعم صناعة السياسات البيئية، وتعزز الابتكار في مجالات التغير المناخي، والاستدامة، والحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الحوكمة البيئية، ويحقق استدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة".

من جهته، رحّب الدكتور محمد عبدالله العلي، بهذه الشراكة قائلاً:" تُسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي التي توفر بيانات دقيقة وحيوية، مما يساعد في تقديم حلول فعالة وتوصيات قائمة على أسس علمية. ويسعدنا التعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي ومختلف الجهات الحكومية، إذ توفر الدراسات والاستطلاعات أدوات تحليلية مهمة لقياس توجهات الرأي العام وفهم احتياجات المجتمع، ما يضمن وضع خطط واستراتيجيات تدعم رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام".

وتشمل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها إجراء بحوث مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والمسوح الميدانية، وتبادل الخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على الكتابة وإصدار النشرات العلمية والمشاركة في الفعاليات البحثية، إلى جانب تنظيم فعاليات بحثية مشتركة وندوات ومؤتمرات بيئية مختلفة، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية والمستجدة بهدف تحديد أثرها على جهود حماية البيئة واستشراف المستقبل.

تواصل هيئة البيئة – أبوظبي العمل على توظيف كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في الإمارة، ويأتي تعزيز الشراكات مع الجهات البحثية والأكاديمية كأحد الركائز الأساسية لدعم اتخاذ القرار، وصياغة السياسات البيئية الفاعلة، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالميًا في مجالي الاستدامة والعمل البيئي.

نبذة عن هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي (EAD)، التي تأسست في العام 1996، بحماية وتحسين جودة الهواء والمياه الجوفية فضلاً عن التنوع البيولوجي في نظامنا البيئي الصحراوي والبحري. ومن خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات البيئية العالمية، نتبنى أفضل الممارسات الدولية وندعم الابتكار والعمل الجاد لوضع تدابير سياسية فعالة. كما نسعى لرفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان بقاء القضايا البيئية كأحد أولويات أجندتنا الوطنية.

نبذة عن "ترندز"

يهدف مركز ترندز للبحوث والاستشارات إلى تحليل الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية، وما تحمله من تساؤلات ممكنة، مع محاولة إيجاد إجابات علمية وموضوعية لها بما يعزز من الفهم المتكامل لأبعاد القضايا المطروحة كافة، ويسهم في التأثير الإيجابي على اتجاهاتها، مع مراعاة نواحي التحليل والنقد والاستشراف الملتزمة بالضوابط الصارمة للبحث العلمي الجاد والرصين.

-انتهى-

#بياناتحكومية